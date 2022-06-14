  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
走肉廚房
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

14/06/2022

色彩素食│黑色，無處不在，無處可逃！今期食譜：蔬菜黑豆卷

#識食 #素食 #飲食 #煮食 #食譜 #自己煮 #黑色 #黑豆 #健康食譜 #走肉 #無肉 #素食譜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　放在飛機中，「黑盒」記錄著航班的飛行過程；宇宙中，存在著擁有強大引力場的「黑洞」能吸進所有物質，光也不例外；二手店裏，那唱盤上旋轉的「黑膠唱片」，緩緩地播放著爵士樂；外國人看見13號跟星期五遇上的「黑色星期五」，就會皺著眉頭；每天太陽下山過後，「黑夜」就要來臨……黑色，無處不在，無處可逃。

 

　　晚上，把所有燈光關上，那一瞬間，眼睛看不見任何東西。黑暗，就這樣，輕易而舉的，霸道地，二話不說，把所有東西都吞噬進去。這既吸收光譜內的所有可見光，又不反射任何彩光的黑色，難怪使小孩子感到恐懼，不願關上房燈入睡；也難怪畫作、文學作品和電影等創作，往往用它來比喻神秘、恐怖和死亡的氣氛。

 

　　然而，黑色不只是可怕的。平常吃得到的黑米、黑棗、黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑加侖子、海帶、香菇和髮菜等，是黑色的。當你要求手機、平板和手錶等，一定要訂購黑色，以營造出自我冷酷個性的時候，大自然老早知道人們對於黑色的期待和渴求，在各種生物和植物界中，加進了黑色的元素了，為我們準備了各種大量蛋白質、脂肪、氨基酸、維生素、礦物質、膳食纖維、不飽和脂肪酸和維生素A、C、E等黑色食物。

 

　　一切自有安排，萬事萬物有其定理。黑洞的出現不是偶然的，似要淘汰的黑膠唱片依舊是音樂發燒友的恩物、烏溜溜的黑豆營養價值出奇的高，就連看似無盡的黑夜，過後不就如常是黎明嗎？！

 

　　後記：一連數周介紹了一系列的色彩食譜（紅、橙、黃、綠、青、藍、紫、白、黑），今天來到最後一篇，希望大家喜歡的同時，會在平常的菜式之中，為自己多加點色彩喔。

 

下頁睇「蔬菜黑豆卷」點整

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多走肉廚房文章

你可能感興趣

#識食 #素食 #飲食 #煮食 #食譜 #自己煮 #黑色 #黑豆 #健康食譜 #走肉 #無肉 #素食譜

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk