「獨角獸」比例全球第二最多！新加坡成功之道：善用資源之餘，還懂得匯聚人才？

新加坡從「亞洲四小龍」之一，蛻變成先進的國際大都會，不論是全球智慧城市排名抑或運用創新科技上，都名列前茅，而且人均「獨角獸」（估值達10億美元而未上市的初創公司）比例為全球第二最多，新加坡之成功必有其可取之處。

新加坡是沿海城市，土地面積有限，特別重視海洋生態。海洋之重要除了因為海床能吸納陸地兩倍的碳排放量，有助緩減氣候變化，海水溫度、含氧量、含鹽量和水流變化等數據的用途更是繁多，包括海岸用地和填海規劃、海水化淡設施和污水排放協調、海底電纜和管道部署、海運航道和港口設計、漁業管理和保持生物多樣性、旅遊業發展，以及市民的水上康樂活動等。

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新加坡海事及港務管理局（MPA）在2019 年開始，就開發集合陸地、海洋和沿海數據的資料庫，並建設了一個叫「GeoSpace-Sea」的虛擬分身（virtual twin），令數據能以2D和3D形式顯示，供當局實時監測沿海和海上活動，並有助促進發展。現時GeoSpace- Sea的數據已包括當地水務、建屋發展局等11個政府部門。

新加坡不僅善用資源，還懂得匯聚人才。近幾年新加坡的金融科技政策由於更切合數碼經濟商業模式，吸引了不少「獨角獸」在當地設立亞太總部，因而匯聚了不少來自世界各地的金融科技人才。據顧問公司安永估算，今年全球跨境支付總額可達156萬億美元，預計到2023年，手機的移動錢包在電子商貿佔比可增長到超過五成，成為跨境支付範式轉移的主要動力。

面對這樣的巨大商機，新加坡金融管理局（MAS）於2020 年1 月推行《支付服務法案》（Payment Services Act），逐步把7 種支付業務範圍收歸一個發牌框架之下，當中還包含數碼支付代幣（digital payment token），即虛擬貨幣。即使資金不流經新加坡，凡由新加坡支付服務供應商進行資金轉移，一概受MAS監管，須符合金融機構的反洗錢等合規要求。這個牌照有利合規的跨境支付公司推廣業務，以及跟其他金融機構合作。

數碼個人身份（eID）是智慧政府的一項重要工作，不但可方便市民享用網上服務，還讓政府推進利民的電子政府服務。新加坡早於2003 年推出數碼個人身份「Singapore Personal Access」（簡稱「Singpass」），之後不斷擴展服務，並建構成一個手機應用程式。2020年5月開始更加入數碼身份證，用於幾乎所有政府服務，從看醫生（預約和診所登記）、公共圖書館借書、進入政府建築物登記、領取護照、預約建屋發展局的組屋到領取門匙，都可以應用，十分方便。

而程式內有個人資料「Myinfo」，用戶一掃二維碼便可快速填寫網上表格或授權分享某些個人資料。保安設定包括密碼、指模和樣貌等。當局希望私人機構如電話公司和銀行，也用此代替塑膠身份證開戶。不過有些場合仍需實體身份證，如結婚、考試（因不許攜手機），服役期間也須交出實體證件。目前逾九成市民已擁有Singpass 戶口，程式用戶則有320萬，每年個人和企業用量逾3億次。

新加坡的成功源於與時並進，並善用科技以協助資源分配、政策實施，既可提升效率，又能促進經濟，值得香港借鏡和學習。