  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智慧城市3.0
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活邵看新經濟數碼轉型電商教室我要初創跨境營商戰略疫市新常態
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

14/06/2022

「獨角獸」比例全球第二最多！新加坡成功之道：善用資源之餘，還懂得匯聚人才？

#智慧城巿 #新加坡 #獨角獸 #創新科技 #人才 #天然資源 #數碼個人身份 #智彗政府
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　新加坡從「亞洲四小龍」之一，蛻變成先進的國際大都會，不論是全球智慧城市排名抑或運用創新科技上，都名列前茅，而且人均「獨角獸」（估值達10億美元而未上市的初創公司）比例為全球第二最多，新加坡之成功必有其可取之處。

 

　　新加坡是沿海城市，土地面積有限，特別重視海洋生態。海洋之重要除了因為海床能吸納陸地兩倍的碳排放量，有助緩減氣候變化，海水溫度、含氧量、含鹽量和水流變化等數據的用途更是繁多，包括海岸用地和填海規劃、海水化淡設施和污水排放協調、海底電纜和管道部署、海運航道和港口設計、漁業管理和保持生物多樣性、旅遊業發展，以及市民的水上康樂活動等。

 

unsplash.com

 

　　新加坡海事及港務管理局（MPA）在2019 年開始，就開發集合陸地、海洋和沿海數據的資料庫，並建設了一個叫「GeoSpace-Sea」的虛擬分身（virtual twin），令數據能以2D和3D形式顯示，供當局實時監測沿海和海上活動，並有助促進發展。現時GeoSpace- Sea的數據已包括當地水務、建屋發展局等11個政府部門。

 

　　新加坡不僅善用資源，還懂得匯聚人才。近幾年新加坡的金融科技政策由於更切合數碼經濟商業模式，吸引了不少「獨角獸」在當地設立亞太總部，因而匯聚了不少來自世界各地的金融科技人才。據顧問公司安永估算，今年全球跨境支付總額可達156萬億美元，預計到2023年，手機的移動錢包在電子商貿佔比可增長到超過五成，成為跨境支付範式轉移的主要動力。

 

　　面對這樣的巨大商機，新加坡金融管理局（MAS）於2020 年1 月推行《支付服務法案》（Payment Services Act），逐步把7 種支付業務範圍收歸一個發牌框架之下，當中還包含數碼支付代幣（digital payment token），即虛擬貨幣。即使資金不流經新加坡，凡由新加坡支付服務供應商進行資金轉移，一概受MAS監管，須符合金融機構的反洗錢等合規要求。這個牌照有利合規的跨境支付公司推廣業務，以及跟其他金融機構合作。

 

　　數碼個人身份（eID）是智慧政府的一項重要工作，不但可方便市民享用網上服務，還讓政府推進利民的電子政府服務。新加坡早於2003 年推出數碼個人身份「Singapore Personal Access」（簡稱「Singpass」），之後不斷擴展服務，並建構成一個手機應用程式。2020年5月開始更加入數碼身份證，用於幾乎所有政府服務，從看醫生（預約和診所登記）、公共圖書館借書、進入政府建築物登記、領取護照、預約建屋發展局的組屋到領取門匙，都可以應用，十分方便。

 

　　而程式內有個人資料「Myinfo」，用戶一掃二維碼便可快速填寫網上表格或授權分享某些個人資料。保安設定包括密碼、指模和樣貌等。當局希望私人機構如電話公司和銀行，也用此代替塑膠身份證開戶。不過有些場合仍需實體身份證，如結婚、考試（因不許攜手機），服役期間也須交出實體證件。目前逾九成市民已擁有Singpass 戶口，程式用戶則有320萬，每年個人和企業用量逾3億次。

 

　　新加坡的成功源於與時並進，並善用科技以協助資源分配、政策實施，既可提升效率，又能促進經濟，值得香港借鏡和學習。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多智慧城市3.0文章

你可能感興趣

#智慧城巿 #新加坡 #獨角獸 #創新科技 #人才 #天然資源 #數碼個人身份 #智彗政府

更多數碼新秩序文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk