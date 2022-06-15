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15/06/2022

相隔54年再晉級 港足闖亞洲杯決賽周

#亞洲杯 #港足
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　　【晴報專訊】於印度出戰亞洲杯外圍賽的香港足球代表隊，成功在相隔54年再次晉級決賽周。賽事於明年6至7月舉行，由於中國因疫情放棄主辦，亞洲足協正公開招標，傳日韓均有意接手。

 

香港足球代表隊（足總facebook圖片）

 

　　港足在D組首兩戰皆勝全取6分，本來在昨晚煞科戰鬥印度不敗已可確保晉級。惟B組的菲律賓隊昨午以0︰4負巴勒斯坦後，只能以4分完成次名，令港足在賽前已至少鎖定成6組中5支最佳次名球隊之一出線。

 

隊長黃洋：與全港球迷同開心

 

　　港足隊長黃洋稱赴印度前從未敢想晉級的可能性，全隊只以低姿態及挑戰心態比賽，結果頭兩場都贏波，看菲律賓比賽亦很緊張，知道賽果時十分開心，他能想像全香港的球迷心情也跟全隊一樣。

 

　　足總行政總裁譚秋朗稱，喜見在主教練安達臣帶領下，港隊表現脫胎換骨，在印度遇上不同挑戰都能迎難而上，令人鼓舞。

 

　　香港曾在1956年主辦首屆亞洲杯，港足在4隊參賽下取得季軍，之後在1964年及1968年分別取得殿軍及第5名，惟自此未再晉決賽周。

 

轉載自: 晴報

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