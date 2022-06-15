簽約王祖藍經理人公司 黎瑞恩出新歌《傷心人》闖內地市場

【晴報專訊】黎瑞恩（小恩子）早前陪女兒到澳洲升學，返港後，她前晚出席活動，宣布將簽約新經理人，但未有透露詳情；原來小恩子落實跟近年在內地大展拳腳的王祖藍簽約，正式成為祖藍旗下藝人。小恩子轉戰內地頭炮，便是推出新歌《傷心人》，又跟抖音合作一個音樂平台節目，積極部署進軍內地。

黎瑞恩出道超過30年，多年來演繹不少膾炙人口的歌曲，包括《一人有一個夢想》、《雨季不再來》及《陽光路上》等。02年，小恩子嫁富商曾智明並誕下一子一女，其後更退出樂壇，專心相夫教子，可惜兩人於14年離婚。及後，小恩子將全副心神用來照顧子女，直至近年子女分別到外國升學，小恩子不用再貼身照顧，故計劃簽約新經理人，並朝內地這個大金礦發展。

遠赴泰國拍MV

（左起）祖藍率領王浩信、高海寧及張振朗（右）參與內地綜藝節目。（資料圖片）

何炅和祖藍主持的音樂節目《聲生不息》話題不斷。（資料圖片）

至於擔任TVB首席創意官的王祖藍，雖然曾傳出跟無綫高層不和，但祖藍依然十分提攜TVB藝人，早前他便帶領王浩信、高海寧和張振朗北上交流，參與多個綜藝節目，為他們順利打入內地市場。據知，小恩子早已心郁郁想到內地發展，她跟祖藍洽談加盟事宜時，雙方一拍即合；小恩子本來計劃稍後出發到內地，除了參與綜藝節目，她亦有意一嘗拍劇或電影滋味，但礙於疫情影響，惟有延後出發日期。

小恩子專程到泰國拍攝新歌《傷心人》MV。（影片截圖）

雖然到內地發展暫時受阻，但小恩子日前已復出錄製新歌《傷心人》。歌曲由昔日寶麗金的音樂人為她創作，為隆重其事，她專程到泰國拍攝新歌MV，相當認真。而小恩子更與內地網上平台抖音合作，為一個音樂節目任特別嘉賓，並邀請樂迷到該平台作演唱分享。節目播出以來反應不俗，吸引不少樂迷捧場，為小恩子攻入內地市場打下強心針。

母女齊感染新冠

女兒到澳洲升讀大學，小恩子飛到當地為囡囡寓所添置傢俬。（資料圖片）

小恩子前晚透露在澳洲時曾確診，幸好五天後痊癒。

另外，小恩子前晚到尖沙咀出席慈善活動，她透露剛由澳洲及泰國返港，「我去澳洲係陪個女入大學，去咗個半月，因為囡囡一個人住，所以我幫佢執下間屋。我發覺喺澳洲好辛苦，乜都要自己搬，買咗個書架都要自取同自己砌，一共砌咗五個架。囡囡唔捨得我走，打電話問我幾時過去，我最開心係教識佢煲湯。」她透露與女兒在當地雙雙感染新冠肺炎，幸好五日後已痊癒；離開澳洲後，她再到泰國拍攝《傷心人》MV及遊玩。提到進軍內地，她表示：「有內地工作搵我，但因為我唔想隔離，所以暫時唔想返內地。」