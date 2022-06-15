劇接劇無停手 林夏薇否認想冧莊視后

【晴報專訊】林夏薇（薇薇）和周嘉洛在無綫新劇《寵愛Pet Pet》中首次合作，兩人透露會發展姊弟戀，亦有蜻蜓點水式的接吻戲。薇薇近期非常勤力，半年內接拍三套劇，但她否認是為了再衝擊視后，而是享受拍劇的過程。

薇薇指與嘉洛首度合作已甚有火花，本身亦十分欣賞對方。

林夏薇、周嘉洛、徐榮及古佩玲等昨日出席新劇《寵愛Pet Pet》拜神儀式。在劇中飾演獸醫的薇薇，自言一直有養狗，多年來養寵物的經驗終於可以大派用場。提到薇薇半年內拍三套劇，她指十分開心能遇到好對手，又自覺十分勤力，但慨嘆每星期的睡眠時間總和不足20小時。如此拼搏，是否想再衝擊視后？薇薇否認道︰「我真係好鍾意做戲，每套作品都係新嘗試、新挑戰，好享受拍攝過程。」

周嘉洛自爆曾發展姊弟戀

嘉洛在劇中飾演動物傳心師。

另外，再次孭飛做男一的嘉洛，在劇中會跟薇薇發展姊弟戀，問他在現實中可曾試過？他表示︰「入行前，大約19歲左右發展過一段姊弟戀，不過過程好多都唔記得，但係學識女人真係唔簡單。（目前擇偶條件？）隨緣啦，無話係咪接受姊弟戀嘅。（呢段感情維持咗幾耐？）唔記得喇，淨係會記得一啲美好回憶。」

問他與薇薇可有親熱戲？嘉洛表示暫時都是蜻蜓點水式的接吻場面，未有太多親熱戲。備受力捧的嘉洛，最近已接連拍攝了五套劇集，他謙虛表示︰「即係代表五套劇都有機會被人批評，我會努力學習，會好感恩，但係都會有壓力嘅。其實我唔希望幾套劇接住播，好彩我目前喺《愛•回家之開心速遞》只係客串一、兩場戲，希望觀眾未有咁快睇厭。」