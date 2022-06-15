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15/06/2022

公屋可出售，多多都唔夠

#樓市 #買樓 #公屋 #居者有其屋 #出售公屋 #公屋輪候時間
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友唔明白，在回歸之前，香港公屋單位多到住唔晒，不少持單程証來港的國內人，根本唔使輪候，在社工幫助之下，一兩個月就可以入住公屋，但回歸之後，每一個特首都話會全力解決公屋上樓問題，但唔講仲好，愈講愈泥足深陷，現在公屋輪候時間已經超過六年，新特首有冇辦法解決？

 

(shutterstock)

 

　　老友如果近日有留意新聞，就知道公屋問題是一個死結，如果唔從基本原則去想辦法，公屋問題永遠不能解決。近日報紙不斷報道，公屋樓價升值大幅拋離豪宅，公屋可以在十幾年升值十幾倍，豪宅只升值一兩倍，彷佛住公屋的人是人中龍鳳，買豪宅的人是蠢蛋。老實說，能夠買豪宅就算不是人中龍鳳，都不會是蠢蛋，他們是冇資格買公屋，所以，兩者不能作出比較。

 

　　報紙又大字標題報道，得公屋得天下，老實說，這個意念真的不好，何謂天下，一間公屋價值就是天下，似乎有誤導之嫌，令年輕人失去上進心。但我並不否認，有一些人窮一生精力都未必可以擁有一間公屋或者相若的資產，所以，對他們來說，得公屋者得天下亦是一個人生目標，但大家可能唔知道，正是有這些鼓勵，公屋問題永遠不能解決。

 

　　香港的基層房屋政策是居者有其屋，並不是居者擁有其屋，如果公屋可以出售，結果是多多都唔唔夠，所以，政府首先不要將公屋出售，而且公屋分散出售，業權不統一，以後重建就很麻煩，二三十年之後，大家可能會發覺在最旺的地段，竟然有一個公共屋邨。

 

　　公屋不能夠出售，就會少了一大班打算申請公屋的年輕人，因為他們的目的並不是住在公屋，而是在適當時候將公屋出售而賺一大筆，政府如果堅持公屋可以出售，就要承受被市民指責公屋輪候時間不斷延長的惡果。

 

 

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