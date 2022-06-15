  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

15/06/2022

消委會測試｜15款床單大比拼！HOLA檢出致癌物、Natural Home含游離甲醛！CASABLANCA抑菌值最差？邊8款高分床單推介？（附評分全名單）

#Natural Home #抗菌 #消委會報告 #床單 #消委會 #化學物質 #床褥保護套 #床單測試 #Softiehk #Jumendi #SKYLER #HUSH HOME #Cherry #Hallmark #Cottex #Vania Bedding #消委會分享 #消委會測試 #睡眠 #失眠 #Mite-PROTEX #CASA-V #防蟎 #Casablanca
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 消委會

　　忙碌一整天後，回家當然想睡個好覺！但無論怎樣也是老是常失眠？可能缺少了一張好床單！一張具備抗菌、防蟎功能及手感柔軟的床單可以有助提升睡眠質素，消委會最近就測試市面上15款聲稱具抗菌或防蟎功能的床單和床褥保護套，結果顯示部分樣本的抗菌表現卻未如理想！想知你使用的床單表現如何？即睇消委會分享！

 

　　是次測試涵蓋了市面上15款床單和床褥保護套，當中9款標示有「抗菌」和「防蟎」功能、另外6款則標示有「防蟎」功能樣本售價由$59至$1,590不等。測試項目包括4個主要部分：樣本的抗菌和防蟎效能表現、有害化學物質含量、耐用程度以及樣本物料。

 

 

抗菌防蟎：所有樣本防蟎效能理想，只有2款能抑制試驗菌種！

 

　　為測試樣本聲稱的抗菌和防蟎效能，消委會模擬了床單日常使用情況，每款樣本進行抗菌和防蟎效能試驗前，都會先洗10次才進行相關測試！結果顯示，在9款聲稱具「抗菌」功能的樣本中，只有「Mite-PROTEX」和「Natural Home」能有效抑制2種試驗菌種（金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌）的生長，抗菌表現理想。

 

 

Mite-PROTEX - Anti-Mite Bedding Allergy Proof Mattress Covers（fitted sheet）

$1,200

 

　　而「Cottex」以及「J-Tex  x Hallmark」樣本表現則較遜色，只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長；至於「Jadaloo」、「Simple Ol’Me」、「HOLA」、」「Cherry」以及「CASABLANCA」未能有效抑制2種試驗菌種的生長，當中「CASABLANCA」的抑菌值更分別只有0.1和0.3，為抗菌表現最差的樣本！

 

 

CASABLANCA - CASA-V 幻影絲印花系列 Fitted Sheet with Pillow Cases

$1,249

 

　　在防蟎效能方面，測試結果顯示各樣本都具不同程度的防蟎效能。當中表現最好的樣本為「Vania Bedding」，化學性塵蟎抑制率達95%！而餘下14款樣本的化學性塵蟎抑制率平均為61%至76%，全部都達標。在物理性防蟎效能上，多達有10款樣本在測試中完全沒有讓塵蟎穿過，包括「Mite-PROTEX」、「Natural Home」、「Allergy Care®」以及「SKYLER」等等，防蟎效能均有一定保證。

 

有害物質：2款檢出致癌物、游離甲醛！

 

　　不少紡織品在生產過程後都有機會殘留有害化學物質，消委會為樣本分別進行偶氮染料和游離甲醛含量的測試，測試結果顯示「HOLA」布料上的不同印花部分檢出其中一種致癌物－「芳香胺3,3-二氯聯苯胺／3,3’- dichlorobenzidine」，檢出量為每公斤8.5至12.1毫克，符合歐盟每公斤不超過30毫克的要求而「Natural  Home」則檢出每公斤43.1毫克的游離甲醛，仍符合歐盟每公斤不超過75毫克的要求。雖然兩者都合乎準則，但化學物質仍然有機會損害我們身體！

 

HOLA - OPEN! X HOLA 雙人防蟎抗菌四件組

$288

 

下頁睇縮水變色測試、高分排名！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#Natural Home #抗菌 #消委會報告 #床單 #消委會 #化學物質 #床褥保護套 #床單測試 #Softiehk #Jumendi #SKYLER #HUSH HOME #Cherry #Hallmark #Cottex #Vania Bedding #消委會分享 #消委會測試 #睡眠 #失眠 #Mite-PROTEX #CASA-V #防蟎 #Casablanca

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk