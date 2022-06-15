兩位股神仍然持有比亞迪(01211)

姊妹們，上日提到，年多前仍然大紅大紫的女股神Catherine Wood，受到科技股退潮的影響，由她主理的幾隻科技相關ETF（Exchange Traded Funds），表現都大為遜色，當中的旗艦ETF方舟創新（ARK Innovation，股票編號ARKK），過去一年大跌六成。

另一邊廂，一向備受推崇的男股神巴菲特，他旗下公司巴郡（Berkshire Hathaway）的股價卻跑贏大市，過去一年逆市上升近一成。兩者相比之下，似乎是巴菲特大勝！

不過，如果單以過去一年去比較，似乎不太公平，這等於用2020年的成績去比較，那肯定是女股神會大勝一樣。

如果比較成立至今的表現，兩者微妙地不相伯仲（見上期的比較表）。不過，巴郡已有50多年的數據，方舟創新卻只有8年歷史，同樣不應該直接比較。

兩位股神的投資策略截然不同，一位是價值投資者，即是要揀估值吸引的股票，又要有良好的管治團隊；而另一位則追求「顛覆性創新」，未賺錢的股票沒有問題，股價已經升了一大截也沒有問題，但必須要有能力改變行業態勢，並屬市場領導者。

簡單來說，巴菲特的投資會比較悶，但長線卻有較大機會賺取不俗的回報；至於Catherine Wood的投資肯定大上大落（過去幾年的表現可見一斑），即是投資過程會很刺激。我自己估計，以一個超長的周期來說，例如30年以上，兩者的回報可能會相若呢，問題是中間的過程，妳能承受多少風險了。

老實說，有幾多人會直接買股神的旗艦公司？更不要說，這隻巴郡公司的股價格是40多萬美元一股（B股也要300多美元一股），而Catherine Wood的方舟創新ETF或許有較多人參與，但面對如此大上大落的「股價」，她又敢下多少注碼呢？

退而求其次，我會建議大家留意一隻股票，那就是兩位股神都持有的，該股就是近期又再爆紅的電動車生產商比亞迪（01211）。不過，兩位的成本價就有天淵之別。

(CNS)

巴菲特是在2008年入股比亞迪的，成本價只是8元，並一直持有至今，現在已賺了接近40倍，但股神似乎仍然很喜歡這股票，連一股也未減持過。

至於Catherine Wood，她旗下一隻以自動化和機械人作為投資主題的基金，同樣持有比亞迪，但她是近幾年才買入。所以，我估計，她的賺幅可能只有一倍左右，跟巴菲特賺近40倍，相差實在太遠了。

不過，Catherine Wood不似巴菲特的Buy And Hold策略，即是買入之後便一直持有，她是會買買賣賣的。

我翻看該ETF去年5月的持股資料，當時該ETF持有超過115萬份比亞迪的預託證券，但最新的持股資料顯示，現時該ETF只持有36萬多份。即是說，過去一年，Catherine Wood是減持了比亞迪的。

不過，要注意的是，去年的持股佔比只有1.5%（佔基金的資產比例），但現時是2.3%左右，即是雖然她有減持比亞迪，但她減持其他股票的比例更大，令到比亞迪的持股，佔基金的比重反而上升了。

我會理解為，Catherine Wood現時更看好比亞迪，只不過，她也藉機將部分持股獲利。另一邊廂，Catherine Wood最看好的一隻股票Tesla，在這隻ETF之中的比重，反而由去年的逾一成，減至現在的8%左右（但仍然是最大持股），即是Catherine Wood同樣有將Tesla的投資獲利。

姊妹們，她也持有比亞迪嗎？（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au