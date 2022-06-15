  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

15/06/2022

【FOCUS】「三駕馬車」全勝預期　惟多個分項仍收縮

#新能源車 #消費 #穩經濟大盤 #失業率 #房地產 #特別國債
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中國「穩經濟大盤」舉措成效初顯--工業、消費、投資「三駕馬車」表現，從4月的全線遜預期扭轉為5月的全線勝預期；但細究分項細節，復甦仍顯挑戰重重。同樣，城鎮調查失業率亦似見頂，但16-24歲人口調查失業率續刷新高。

 

餐飲收入按年跌兩成，地產投資續凍

 

　　評級機構惠譽剛大幅下調中國全年GDP增長預期至「4」字頭以下(3.7%)，國統局周三(15日)公布，5月國民經濟運行呈現恢復勢頭。

 

　　先看最驚喜的工業增加值，5月按年增0.7%(預期:跌0.7%)，重回正增長軌道。主要工業產品中，鋼材、水泥、集成電路產量續按年縮水，但新能源汽車產量就按年翻倍至50萬輛。產能恢復，銷售亦火熱，國產新能源車龍頭比亞迪5月銷量就首次突破11萬。

 

 

　　再看最受關注的消費，5月社會消費品零售按年降幅從4月的11.1%反彈至6.7%(預期:降7.1%)，但餐飲收入按年仍縮水21.1%。面對疫情煎熬，內地麥當勞、海底撈、奈雪的茶等紛紛發力夜間消費，進軍宵夜、小酒館等業務。

 

　　至於固定投資，首5月增6.2%(預期:增6%)，其中房地產開發投資跌幅從4月的2.7%擴至4%，商品住宅銷售額按年降幅擴大至32.2%。跟住房銷售疲不能興相對應的是，首5月居民存款累計增加7.86萬億元之巨。

 

青年失業率反升，最高層禁數據造假

 

　　「三駕馬車」表現全線勝預期，反映邊際改善，但仍難言全面復甦；而上海6月1日正式解封，以及5月23日國常會33條政策逐步落地，將推動6月數據進一步改善。

 

　　值得留意的是，被視作「最大的民生工程」的就業，最新城鎮調查失業率從4月6.1%的逾兩年新高，回落至5.9%，但主要覆蓋畢業生群體的16-24歲人口調查失業率續升至18.4%的有數據以來新高。

 

　　面對創紀錄的1076萬畢業生，最高層近日特別發聲指，就業數據要紮紮實實，反映真實情況，不能為了追求高就業率弄虛作假，「不能糊弄上級部門，更不能糊弄學生。」

 

　　隨著二季度只剩最後半個月，國統局的最新評估是「有望實現合理增長」。而無論是加速基建、減稅退稅還是發放消費券，最大的掣肘當屬地方財政，發行特別國債仍是下半年最大的政策選項之一。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#新能源車 #消費 #穩經濟大盤 #失業率 #房地產 #特別國債

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk