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15/06/2022

【美股篇】黃偉康同你前瞻議息結果！中概股仍有水位？油價居高不下　比特幣勿沾手！

#hot talk 1點鐘 #加息 #美國聯儲局 #油價 #暴利稅 #中概股 #比特幣 #美股 #分析 #安里控股 #黃偉康
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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　市場對美國進取加息的預期升溫，加息0.75厘的看法越吹越烈。截至中午12時，芝商所的Fedwatch工具顯示，交易員預期6月加息0.75厘的概率達97.3%。短短數天，市場有如此大變化，理由充分嗎？投資者如何做好風險管理？油價續高企，隨着美國力壓通脹，包括計劃向能源企業徵收「暴利稅」，以及美國總統拜登下月訪沙地阿拉伯，討論能源生產，可否壓低能源價格？黃偉康上周推介中概股，揚言升勢未止，現時買入仍有多少水位？

 

 

影片網址：https://youtu.be/Zrlmlp6k2pg?t=120

 

►把時間軸拉到01:59開始 —  節目開始

 

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