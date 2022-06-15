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15/06/2022

飲冬瓜湯後都會咳？中醫：肺氣虛弱！加強補肺推介飲「淮山五指毛桃蓮子豬肺湯」

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「疫情有點反覆呢。」Jenny擔憂道。

 

　　「已經超過兩年了，與其戰戰兢兢，惶恐終日，不如努力改善體質，增強自己的抵抗力，注意日常起居飲食，不要肆意妄為。」我說。

 

　　「現在天氣潮濕，連日大雨。我已經跟足你的提議，煲健脾去濕湯水了。」Jenny想了一想，問︰「現在要煲冬瓜湯嗎？」

 

　　「冬瓜當然能去濕，但偏寒，以消暑為主。這陣子都下大雨，就算沒下雨，也是陰天，難得看見太陽，更不用說受暑氣。可以待陽光普照，炎熱之日才煲冬瓜湯。」我說。

 

　　「怪不得朋友說喝完冬瓜湯後咳嗽。」Jenny似懂非懂的說。

 

　　「這表示肺氣虛弱，要調補一下了。現在天氣翳焗，很多人也開冷氣，反倒讓我們受寒了，鼻敏感和咽癢咳嗽都常見。當肺受寒後，氣血不通，身體會通常通過打噴嚏和咳嗽把寒氣排出。反覆受寒影響水液流動，形成痰濕，所以又會流涕，咳嗽多伴有痰。只要把寒氣排走，通過流涕和咳嗽把痰清理，症狀便消失。

 

　　可是不少人圖方便，用壓抑方法止住流涕和咳嗽。症狀暫時沒有，寒氣和痰濕就往裡推，造成敏感症狀如鼻敏感、咳嗽甚或哮喘，還有皮膚敏感。」我說。

 

　　「猜不到皮膚敏感也和肺有關。」Jenny說。

 

　　「因為肺主皮毛，皮膚滋潤有光澤，得靠肺的精氣。還有皮膚有出汗和排垃圾的作用，這和肺的宣發功能有關。要補肺，可以煲豬肺湯。豬肺性平，味甘，入肺經，有補虛、止咳、止血之功效。

 

　　要改善體質，可以吃淮山和五指毛桃，配合豬肺加強補肺作用。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。五指毛桃性平，味甘，有健脾補肺的功效，能化濕、益氣固表，食慾不振、消化不良、食少無力等都適合。用來煲湯有淡淡的椰子香味，很吸引。

 

　　不少病人也告訴我天氣潮濕睡不好。可以加蓮子，性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。還有陳皮和生薑，能溫中去濕。」我說。

 

　　「為了全家健康，豬肺難洗也要煲呀。」Jenny說。

 

　　「你的付出，家人一定感受到。請提醒他們要少吃喝生冷啊！」我說。

 

下頁即睇「淮山五指毛桃蓮子豬肺湯」點煲

 

 

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