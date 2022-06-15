父親節2022｜DIY免焗「朱古力芝士凍餅」！雙重朱古力味道濃郁，簡單易做爸爸實冧！

星期日就是父親節啦！各位孝順子女一定會想辦法跟父親慶祝，哄他開心，而吃甜品就是一個不錯的方法！今期教大家做一個不用焗的朱古力凍餅，採用兩款不同的朱古力，口感豐富得多，材料可以到烘焙店買到，大家快去買齊材料，提早動手吧！

免焗朱古力芝士凍餅

餅底材料︰（6" 模）

Oreo餅 80 克 牛油溶液 30 克

材料A：

A）淡忌廉 120 克

B）忌廉芝士 250 克 + 砂糖 30 克

C）牛奶朱古力 100 克

D）魚膠粉 7 克 + 飲用水 30克

材料B：

A）淡忌廉 180 克

B）黑朱古力（75%）50克

C）膠粉 3 克 + 飲用水 20克

餅面裝飾︰可可粉 適量

做法：

1. 6吋餅模底部墊上牛油紙，備用。

2. Oreo 餅去除夾心奶油，放入保鮮袋內，用木棍壓碎，加入牛油溶液拌勻，快手壓入餅模內。

3. 牛奶朱古力用熱水座溶。

4. 魚膠粉用熱水座溶，備用。

5. 淡忌廉用電動打蛋器打起至6成。

6. 忌廉芝士加入砂糖，用電動打蛋器打至軟身，加入牛奶朱古力拌勻，最後加入淡忌廉拌勻。加入魚膠粉水拌勻，倒入模內，放入雪櫃冷凍15分鐘。

7. 將材料B的黑朱古力及魚膠粉分別用熱水座溶，然後將魚膠水加入朱古力內拌勻。

8. 淡忌廉用電動打蛋器打起至6成，加入黑朱古力漿拌勻，倒入蛋糕模內，放入雪櫃冷藏3小時。

9. 蛋糕脫模可以用一條熱毛巾圍住蛋糕模外圍，或可以用風筒吹，如有火搶可以用火槍燒，脫模。

小貼士︰

蛋糕脫模可以放一圓柱體（如罐頭），然後慢慢將蛋糕模拉下。