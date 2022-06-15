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15/06/2022

升職總是無你份？不想做職場隱形人？火、土、風、水星座如何展現特質「被看見」？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　「為甚麼那些機會不是屬於我的？」

 

　　某某工作沒你那麼勤力，卻比你更快升職；

 

　　同事得把口，說到天花龍鳳，沒甚麼實力，但就是討得上司歡心。

 

　　你自問很努力的工作，但為甚麼出現好機會時，上司、客戶卻不是第一個想起你？

 

　　可能就是因為「你沒有被看見」。

 

　　在占星學當中，大家最熟悉的「太陽星座」中的「太陽」，就是我們如何可以得到注意、認同，展現自己獨特的一面，並得到成功。

 

　　就算你是一個低調、講實力的人，也不能低調到沒有「存在感」，在辦公室中成為了「隱形人」，這樣有甚麼升遷機會時，老闆都不會想起你；有甚麼好路數，同事也不會通知你。

 

　　今次就看看不同的太陽星座，可以集中突顯自己哪方面的特質，讓自己「被看見」、被人認同、關注。

 

展現你的熱誠和領袖魅力：白羊、獅子、人馬

 

　　火象星座的人，做事積極、投入，比別人多了一團火，所以在上司、客戶面前，必須突顯你對工作的熱誠和積極，例如主動提供協助，不怕辛勞的去做一些「跑腿」，甚至只是平日見到同事上司，可以主動有朝氣的打個招呼。

 

　　如果是中層一點的，更要突顯你的領袖風範，表現出你是可以帶領團隊，有所擔當，樂意協助同事下屬，讓人覺得你是可以當「主管」、「領袖」的人。

 

《金秘書為何那樣》劇照

 

有實力也要突顯出來：金牛、處女、山羊

 

　　這三個土象星座，實力是毋庸置疑的，做事默默耕耘、低調地把工作做好，做得妥當又負責任。不過，就是因為太低調，上司未必會留意到你，亦會覺得你做得妥當，是理所當然，沒甚麼特別。所以一定要將你的實力突顯出來，例如不經意的向上司報告你做妥某項工作、比預計時間提早完成，又或遇到甚麼問題時，你是如何處理那個問題。總之就是將你辛辛苦苦做好的工作，讓同事和上司知道「你做得嘢」。

 

提出你獨到的見解：雙子、天秤、水瓶

 

　　風象星座的人確然是有很多想法，甚至有時很多口，甚麼都講一餐。雖然這很容易吸引到別人的注意，但甚麼都講只會讓人覺得你是「八卦」、「吹水」。所以你要刻意一點，無謂的事情不要說太多，但就著工作，尤其開會時，強調你「獨到的見解」、提出你的意見，或在做簡報時表現出你能言善道的一面。這些都有助突顯你的聰明才智，而不是「胡亂吹噓」。

 

親和力是你的武器：巨蟹、天蠍、雙魚

 

　　水象星座是比較感性，但更容易讓人覺得你情緒化，心情不好時更是黑口黑面，這些都是職場大忌。要突出你的優點，就是你的「親和力」、「人情味」，對同事表現出你的關心，對客戶多一點日常的問候，讓人有一種溫暖感，就是贏得人心的方法。當有好機會出現時，別人自然會給你「回報」。

 

 

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