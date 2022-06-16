楊丞琳唱《越難越愛》吸負評 吳若希挺身助平反︰佢好犀利

【晴報專訊】吳若希（Jinny）昨日到九龍灣出席活動，提到台灣歌手楊丞琳日前在音樂節目《聲生不息》選唱Jinny經典歌《越難越愛》，但網民反應兩極；身為原唱的Jinny形容歌曲繞口又難唱，大讚楊丞琳輕易駕馭，為對方平反。問Jinny會否想上《聲生不息》舞台？她竟然表示「唔恨」。

即將北上拍劇的吳若希，因怕攰而拒上《聲生不息》。

楊丞琳日前以特邀嘉賓身份現身《聲生不息》，選唱吳若希的金曲《越難越愛》，她更專程苦練廣東咬字發音。不過網民對她的表現反應兩極，有人指她咬字不太準確，但歌聲依然動聽；亦有網民指原唱Jinny表現完勝。昨日，Jinny出席社區活動，表示有看楊丞琳的演出：「唱得幾好呀，佢啲聲好實淨。」

繼《越難越愛》後，楊丞琳透露將在下集《聲生不息》唱《甘心替代你》。（影片截圖）

對於有網民批評楊丞琳表現，Jinny力撐對方︰「佢廣東話咬字唔準啫，以國語人嚟講，佢咬字已經好好，廣東話咬字不嬲都係難啲，佢已經好勁。同埋首歌啲字咁密密麻麻，我自己唱嘅時候都覺得繞口，所以佢好犀利。（楊丞琳向高難度挑戰？）我又唔會話係高難度，要難嘅歌大把，但我感恩嘅，多謝佢翻唱呢首歌，因為突然間多咗hit rate，多謝佢帶挈我。」提到Jinny前日乘勢於社交平台隔空跟楊丞琳合唱《越難越愛》，她笑說︰「係呀，無得同佢真人合唱，咪自己試下jam，今次係公司幕後團隊諗嘅，我睇完條片都覺得好好笑。（期待同楊丞琳真人合唱？）有機會梗係好啦，我都未見過佢真人，佢『可愛教主』年代啲歌我都好鍾意聽，唱K必唱。」

期待北上登台搵快錢

吳若希日前在社交平台隔空和楊丞琳合唱，吸引不少網民收看。（IG截圖）

《聲生不息》開播以來話題不斷，曾比特及炎明熹更在內地爆紅，問Jinny會否很想登上《聲生不息》？她笑說︰「唔恨，太攰喇，太攰嘅工作真係擔當唔起，最近都忙到無時間瞓覺，又要離開屋企，最唔捨得啲仔女。」不過，她稍後要北上拍劇，預計逗留三個月，她希望趁空檔乘機登台「賺人仔」：「仲唔趁依家登台，搵過第二筆錢咩？內地市場真係大好多。」老公會否不捨得她？Jinny說︰「應該就無，我見佢噚日已經邀請咗啲男仔朋友上嚟屋企打機，打到成個廳都震晒，我瞓覺都被佢嘈醒。」