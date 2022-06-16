昨日（15日）33板塊升跌情況：

迄12:30，上升板塊：24；下跌板塊：9。

至4:30收，上升板塊：23；下跌板塊：10。

前市恒指收：21067.99。

昨市恒指收：21308；升240.22。

前市期指收：20905。

昨市期指收：21209，升304。

前市低水：163；昨市低水：99。

前市大市成交：1330.47億元。

昨市大市成交：1490.65億元，增160.18億元。

前市期指成交：110850張。

昨市期指成交：109308張，減1542張。

美儲局加息，能遏通脹？怕難，原因？

美國已不是製造業大國，是消費大國，不少消費品都要由國外輸入。疫情與對華貿易打壓，使到供應鏈斷裂，貨少，價便升。

以家庭用品言，嬰兒處方奶粉短缺、廁紙短缺，最近上新聞的是女性用的衞生巾也短缺（圖一）。而汽油短缺更使美汽油升逾5美元／加侖。

市場認為加息可以遏通脹，其機制是加息可以減少消費者消費，需求少了，供應便相對增加，物價便可以回下。但：

．加息，可以減少婦女的月經次數，再而去減用衞生巾？

．加息，可以減少嬰兒對處方奶粉的消耗，而改為母乳哺兒？

．加息，可以減少如廁次數，再減少對廁紙的需求？

．加息，可以減少美國人的駕車習慣？

在美通脹高企時，一個奇怪現象是美國人移居去墨西哥以抗美國的高生活消費（圖二）。

認真風水輪流轉，南美及墨西哥窮人偷渡去美國尋生計，但美國人就移居南美／墨西哥去減輕生活擔子。

不過香港不也經歷過類似事件，由「阿燦」變為「港燦」就是。

無論美儲局昨晚加息半厘、四分三厘、一厘，都遏止不了今時的美通脹。市場最想聽到的一句是，鮑威爾講：之前講通脹是暫時性的是看錯了（耶倫已認錯了），高通脹是真的（拜登也講了），要遏今時通脹，要貨幣政策與財政、政府政策雙管同下。講這句及確切去做，高通脹才可望去。

昨日保險板塊大升，本欄於6月10日推介了財險（02328）及中人壽（02628），今重刊。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)