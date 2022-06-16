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16/06/2022

面頰現腫塊，可能是口水腺瘤先兆？醫生：延醫有機會引致局部面癱，仲有變癌風險

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　　面頰突然「起角」腫起，或是口水腺瘤先兆。有耳鼻喉科專科醫生指，惡性口水腺瘤佔整體頭頸腫瘤2至6%，本港每年約有百人患上口水腺癌，因腫塊未必有痛楚，致很多人掉以輕心。惟他提醒即使是良性腫瘤，亦有機會演變成癌症，若任由腫瘤生長入侵神經線，更會引發局部面癱；即使做手術，亦可能要切除部分神經線，造成永久性影響。

 

耳鼻喉科專科醫生邱騏驄

 

　　耳鼻喉科專科醫生邱騏驄指，一般人會有6個主要口水腺，按左右均分布於腮腺、舌下腺及下頜下腺。而口水腺瘤最常見於腮腺，當中約8成屬良性，惡性口水腺瘤佔其中兩成。「口水腺瘤無特別病因，與抽煙飲酒、飲食習慣關係不大，高危發病年齡約40至70歲。」

 

8成屬良性 無特別病因


　　邱續指，良性瘤中以多樣性腺瘤最常見，患者以女性居多；另一種良性的沃辛瘤，則以男患者佔多，研究顯示吸煙是其中一種風險因素。

 

　　口水腺瘤多為良性，惟長期忽視亦有風險，約10%多樣性腺瘤患者會在15年內演變為癌性。邱指，曾有30多歲OL，發現口旁有1.5厘米大腫塊後，因無痛而不以為然，豈料1、2個月後腫塊變大，求醫進行抽針檢查發現有「非典型細胞」，安全起見接受醫生建議進行手術。開刀後始發現硬塊附近組織不平整，切除化驗後證為癌症，需做後續電療。

 

 

入侵神經線前治療 減後遺症

 

　　邱指，延遲診治非孤例，不乏病人任由腫瘤生長半年，直至影響神經線，出現局部面癱才求助，「當腫瘤入侵神經線，無可避免要一併切除相關神經線，即使做修復接駁，功能亦未必完整。」幸好口水腺癌存活率較高，如接受適當治療，整體可達7成，若能在入侵神經線前發現，更可減少後遺症。

 

　　治療口水腺腫瘤主要用手術切除，即使是良性瘤，若觸診較硬，更要份外留神。邱指，因可將傷口隱藏於髮際線、耳後位置，即使不是微創手術，疤痕亦不顯眼，「曾有20多歲準新娘接受手術割除良性瘤後，傷口隱藏在耳背，未有影響婚禮進行。」

　　以腮腺的腫瘤為例，手術後遺症包括割除腫塊後，神經線復元時「搭錯線」，或令病人分泌口水時，錯誤指派汗腺分泌汗液，令部分人出現進食時「大汗」問題。但他強調，近年醫生做手術時或會使用神經線監察系統，可減少誤傷面神經線的風險。

 

 

轉載自: 晴報

 

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