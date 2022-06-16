聯儲超碼加息，市場穩住了，經濟呢？

美國聯儲公開市場委員會(FOMC)決定加息75點，偏離了本世紀以來聯儲的每次25點傳統，也偏離了上次會議所設定的50點基准，是1993年以來第一次加息75點。在5月份CPI通脹公布後，市場在大幅上調了加息預期，本次加息符合市場的新的預期，股市和債市各有上升。

(iStock)

會後聲明中，鮑威爾指出「預計加息75點的舉措不會成為常態」且「下次加息幅度可能是50或75點」。政策立場相較市場預期略為鴿派。FOMC成員最新的利率預期(俗稱點陣圖)，預計22年加息至3.5%(對應潛在路徑可能為7月75點；9月50點；11、12月25點)，最快23年Q1結束加息24年進入降息周期。這是特色極其鮮明的前置性加息，符合筆者所描述的「猛而短」模式，接近聯儲1993-1995年的加息路徑圖。

在縮表方面，聯儲已經於6月1日啟動縮表。紐約聯儲的中性預測為縮表持續至2025年年中，共縮表2.5萬億美元。當然這些僅為中性預測，未來的政策路徑仍會取決於經濟狀況和數據。根據聯儲測算，2.5萬億美元的縮表相當於加息56點，對10年期美債收益率期限溢價的影響約為60點。

美國貨幣當局將2022年GDP增速預測由2.8%的前值大幅下調至1.7%，低於潛在增速，面臨衰退壓力。2023和2024年的增長預期下修至2%的潛在增長速度以下。從經濟增速預測看，美聯儲堅定了通過犧牲需求彌合供需缺口壓降通脹的決心，對「軟著陸」的執念下降。通脹方面，2022年PCE預測上調至5.2%。對通脹上行風險的評估和5月保持一致。

聯儲主席鮑威爾在記者會上，對「軟著陸或比較軟的著陸」在語境上顯得不那麼自信了，更強調不惜代價將通貨膨脹壓回到2%的政策目標，而且強調了許多物價因素並不在聯儲控制范圍之內。

將基準利率從年初的零利率，在一年中拉升到3.5%，是一個巨大的政策衝擊，對經濟和對市場的打擊是深遠的，不確定性大增。但是錯過了去年加息窗口期之後，美國對通貨膨脹群情激憤，聯儲沒有太多的政策選擇。中期選舉的政治考量進一步壓縮了政策當局同時保就業的選擇空間，這次FOMC會議的訊息是，「不惜代價整治通脹」。

然而，如此做法的代價是經濟與市場可能受到重大打擊，亞特蘭大聯儲的GDPNow對經濟增長的預測近日已經跌到了零，同時政策風險大增。金融時報最近對美國經濟學家的調查顯示，七成受訪者認為美國經濟明年進入衰退。

更可怕的可能性是，通貨膨脹未能調下來，經濟增長卻被摧毀了。美國出現滯漲的機會已經明顯上升，其烈度可能不如上世紀七十年代的「至暗時代」，但是由於需要同時應對物價和就業兩個政策目標，治理難度和時間長度都可能不同於我們這一代人熟悉的衰退狀態。

(本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)