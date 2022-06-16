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16/06/2022

擁抱夕陽行業！港男辭職赴英讀「鐵匠」！回港創家具品牌圓夢，高峰期月接40訂單！

#創業 #品牌故事 #鐵匠工藝 #品牌推廣 #冷門工藝 #鐵藝
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Home Smith Home創辦人何嘉諾喜歡玩電子遊戲，而遊戲中的鐵匠角色更是他最嚮往的工種，於是赴英修讀鐵匠課程，回港後更創立自家品牌。（曾耀輝攝）

 

　　鐵匠在香港相對冷門，甚至是夕陽行業。Home Smith Home創辦人何嘉諾為了實現兒時夢想，辭去穩定工作，到英國修讀3年鐵匠課程，回港後再創立自家品牌，並推出家具，將鐵匠工藝打入本地市場。

 

　　至於為何想成為鐵匠？他表示，小時候玩電子遊戲會出現鐵匠的角色，懂得將鐵變成不同形狀，這亦成為他最嚮往的工種。

 

Home Smith Home產品以家品為主，何嘉諾希望從中添加藝術元素。（曾耀輝攝）

 

　　Home Smith Home創辦人何嘉諾兩年前在英國完成鐵匠課程後回港，為了實現自己的夢想，以6位數的資金創立自家品牌。然而，創業之路並不平坦，加上品牌只由一人打理，既自由更要自律。他坦言，當工場只有一個人時，只有謹記自律才可以管理好自己，例如每次用完的工具要放回同樣位置、打掃工場、文件方面等，都需要定期處理。

 

借地方免租 感激工場老闆信任

 

　　為了增加自己的行動力，他會制定待辦清單，或者把計劃要做的事都寫下來，然後逐一完成。相比起與其他人合作，何嘉諾認為，獨自管理公司最大好處就是一切都由自己決定，無論是營運方向、產品定價、品牌風格，甚至用哪個牌子的電動工具也是由自己決定。但這同時也是缺點，所有決定的後果，需要獨自承擔，每個決策更不能草率。

 

　　除了處理日常事宜，創業還需要面對不少挑戰，例如租用地方。何嘉諾指，鐵匠工藝需要不少器材輔助，兩年前回港後，得悉一間訂造家具的公司設有鐵器工場，恰好工場內有一位德國的金屬工匠將要回國，該公司老闆知道他熟悉金屬工序（如燒焊及其他金工技術），於是聘用他。

 

現時鐵器工場以租借方式運作，何嘉諾稱，每星期會工作三天，其餘兩天就在鐵器工場製作產品。（曾耀輝攝

 

　　為了完成創業夢，要懂得取捨。當時他與老闆洽談，完成日常工作後，希望利用公餘時間使用工場，而對方亦都答應。但後來發覺投放在品牌的時間不足，於是他再次與老闆商議，建議每星期工作三天，其餘兩天就在工場處理自己品牌的工作。他表示，要在香港租用地方並不容易，故感激老闆對他的信任。

 

　　很多人說，創業要做好計劃，處事要小心謹慎，但何嘉諾稱，不能甚麼也算到盡。如熔爐是必需品，無論價錢多少都會購買，坦言很多事不是以金錢為先，而是著重價值。

 

高峰期月接40定單 創作空間大

 

　　鐵器藝術品在香港的市場相對較小，要打入市場也需要相關策略應對。何表示，品牌現暫時以家品形式打入本地，因為香港較少人從事相關行業，加上客人有需要，在創作方面有較大的發揮空間。他利用鐵製作一套四款的鐵碟，而未來會推出開瓶器，為家品加入藝術元素；並透露，每月定單數量需視乎每個月工作進度，高峰時期每月可以接到30至40張定單。

 

　　至於未來，何嘉諾希望可以為品牌作更多推廣，如舉辦工作坊、與不同機構合作，增加接觸層面。此外，他期望聘請對鐵藝有興趣的人士成為助手或學徒，讓這門冷門工藝得以傳承下去。

 

 

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