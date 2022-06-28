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28/06/2022

不想三高失控折磨餘生 早檢查 早發現 早服藥

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　　三高（即高血壓、高血脂及高血糖）在香港頗為普遍，雖然很多人都說，三高有年輕化趨勢，但近年針對三高的大型本地研究較少，著實欠缺相關數據作參考，或許是市民的健康意識提高了，未到五、六十歲也會主動去做體檢或心臟檢查，令一些毫無病徵的慢性病，如糖尿、高膽固醇及血管病等等，都被提早發現出來。凡血管有斑塊的，均被視為血管病，曾中風、有冠心病或腦瘤人士，都是高風險人士。他們需接受長期藥物治療，把低密度膽固醇維持在1.4 mmol/L或以下，血壓維持在130/80mmHg以下，空腹血糖則要在5.5 mmol/L以下，以降低中風或冠心病發的風險。

 

　　然而，不少年輕患者的藥物依從性甚低，即使三高指數嚴重超標，也不願遵從醫生指示長期服藥，有時甚至推說：「嗯，讓我回家想想再決定吧。」這些年來，自行停藥、甚至放棄覆診的病人真不少，作為心臟科專科醫生，每次都盡力向他們解釋利弊，關鍵並不是藥物依賴的問題，而是每種病各有不同特質，三高有異於傷風咳，不可靠簡短療程治癒，它是慢性病，療程是終生的。

一個不想服藥的決定  換來嚴重後果

　　猶記得幾年前看新聞訪問一位四十多歲的高血壓男士。他說，自己那麼後生就需要終生服藥，接受不到，所以一直沒有服。直至病情失控，需要入院通波仔，還患上腎衰竭，才悔不當初。這位病人可說上了人生寶貴的一課。由於三高對健康的影響延後才出現，往往令人掉以輕心。最重要是它帶有折磨性，會令病人餘生都很困擾，生活質素大減。

　　曾有病人跟我說不想入院，因為不喜歡住醫院。我反問他：那你可認識一些人喜歡住醫院的嗎？有時候，人生歷練不足，看事情常流於單向表面。試問有誰喜歡服藥？喜歡住院？病人應考量的不是喜好，而是需要及療效。一般來說，令人拒藥有兩個可能性：一是價格很昂貴，一是副作用很大。事實上，現時的藥物療效顯著，副作用又少。如因一些奇怪的想法抗拒服藥，不就等於令自己失去一個接受治療的機會嗎？

　　要及早發現三高，才能及早服藥控制病情。建議長期吸煙、有冠心病及糖尿病家族病史的人士，盡早定期接受心臟檢查。如未有以上高危因素，男士踏入四十歲或女士踏入五十歲後，可考慮開始接受心血管電腦掃描。如結果正常的話，其後相隔三至五年覆檢一次便可了。

 

心臟科專科王泰鴻醫生

 

 

 

 

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