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16/06/2022

搞笑廣告！科威特Burger King請來「翻版C朗」賣植物肉漢堡包廣告！髮型動作都扮到十足十？

#足球 #搞笑廣告 #數碼營銷 #廣告 #翻版C朗 #C朗 #足球比賽 #植物肉漢堡包 #Burger King
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　有人說，女生看足球比賽的原因，除了真正是球迷，還有是陪男朋友看，或者為了看靚仔球星。

 

　　談到足球壇靚仔，不得不提這位世界足球先生C朗拿度（ Cristiano Ronaldo )，他不但球技了得，更憑著俊俏外表，成為廣告商竉兒，代言的品牌多不勝數，包括可口可樂、Nike、鈴木汽車、家鄉雞、Pepe Jeans 、阿聯酋航空等。

 

　　雖然曾作可口可樂代言人，但C朗在歐洲杯新聞發布會上將兩瓶可口可樂移開，並說自己想喝水，而可口可樂乃是歐洲杯的贊助商，C朗此舉引起非議，更連累可口可樂股價大跌，市值蒸發了四十億美元，損失不菲。

 

　　另外，C朗被傳媒挖出黑歷史，指他不但曾作可口可樂代言人，更為百事可樂推銷產品，事件令人覺得他言行不一，非常虛偽，因此而受到抨擊。

 

　　提及C朗，近期看到科威特 Burger King 宣傳植物肉漢堡包廣告，以 “ As good as the original “ 為主題，請來貌似C朗的演員拍攝，片中的他無論在髪型及動作都模仿C朗，十分搞笑，令人捧腹。

 

（影片截圖）

 

Burger King 廣告片：



 

 

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