電子商務崛起！從線上走到線下，數字化零售有哪4個特點？

回顧過去20年我國零售行業的發展歷程，零售業經歷了從線下到線上再到線下的一個輪迴。電子商務剛剛崛起時，人們的消費習慣開始由線下向線上轉移；但隨著互聯網流量紅利的見頂，越來越多的電子商務企業開始從線上走向線下。

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如今隨著人、貨、場等零售要素不斷演變，我國零售業正從傳統零售發展至全渠道零售時代，線上線下全渠道融合的零售時代已然到來。有研究表明，線下零售在整個零售業的占比高達74.2%，線下零售依然是我國零售行業的主戰場。未來，隨著零售業全面進入全渠道零售時代，人、貨、場也將全面融合。

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不過，零售業要實現這一目標，數字化轉型將是必經之路。尤其在數字經濟蓬勃發展的今天，零售業借助大數據、人工智能等新技術的應用，可以打通零售企業生產經營的各個環節，加強業務與技術的融合，提升數字化運營水平，實現管理升級和模式創新，從而達到「提質、降本、增效」的目的。

後疫情時代傳統零售向新零售加速演進

電商領域的競爭日趨激烈，線上獲客成本大幅增加，逐漸逼近甚至超過了線下門店的銷售成本。因此，通過技術和商業模式的創新，打破線上線下單邊發展的局面，已經成為零售行業轉型的必經之路。

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尤其在疫情的影響下，線下零售行業受到了不小的衝擊，線上零售增長迅速，此消彼長之下，更進一步加速了零售行業線上線下的融合。為了應對疫情帶來的不確定性，愈來愈多的零售企業開始借助新技術的應用，提高員工的工作效率，降低過量的人力依賴。比如，在實體店面營運維上，以新技術應用減少重復繁瑣的工作；在存倉方面採用店倉一體化策略，降低存倉成本、縮短零售的供應鏈。

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全渠道零售帶來的不僅是線上線下銷售渠道的融合，也是線上線下會員體系的打通。這樣一來，零售企業就能夠圍繞實體店的覆蓋範圍進行會員服務優化，發掘區域消費者的喜好、提供更好的本地化服務，同時借助數據分析等，實現真正的千人千店千面。不過，線上線下的融合，也將讓用戶的消費畫像、零售貨品與供應鏈的數據成指數級成長，而分析維度的多樣化也將讓零售的運營愈來愈精細，零售行業的數字化轉型正變得日益迫切。

數字化轉型提速重塑零售新模式

近年來，零售業借助5G、大數據、物聯網，雲計算、AR/VR等新一代數字技術的深入應用，正在加快零售行業數字化、智能化轉型，達成提質、降本、增效的商業閉環，快速邁進新零售時代。對於零售企業來說，數字化轉型不僅是企業應對不確定的環境變化和其他因素的重要手段，也是以消費者體驗為中心，重塑數字時代零售新模式的必然選擇。

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1、線上線下融合，店倉一體化。

2、全渠道、精准營銷活動和全域會員的生命周期管理。

3、直播+社群，打造超級體驗店的新零售模式。

4、門店自動化，智能化運營。

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踐行零售數字化轉型

對於零售企業而言，不論是靈活的銷售策略制定，還是智慧門店的打造，都離不開數字技術的支撐；但這些企業更多專注於自身核心業務的發展，對於如何開展數字化轉型並不擅長。

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在新零售的趨勢下，零售企業以消費者體驗為中心，以數字化、智能化轉型為手段，正在重塑消費業態，滿足消費者需求和對於價值的渴望。未來，購物目的不僅僅是購買，更在於彼此建立關系之中。

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