筆者早前接受內地媒體訪問，討論香港券商市場呈現萎縮，出現潛在大裁員的趨勢。報告相當值得參考，在2021年頭5個月，公開認購倍數超過千倍的就有5家。分析今年至今抽新股的情況，公開認購倍數最高的新股僅僅為13.89倍，足以反映出今年抽新股的熱情較去年同期有了很大程度下滑。

此外，今年以來，新上市的港股普遍出現跌破招股價。參考早前數據，已上市的16家新股中有13家均跌破招股價，跌破招股價的新股佔據絕大多數。的確，今年以來香港IPO市場確實比較疲弱，主要是環球的利率走勢不斷上升，另外即是受到地緣因素的影響，包括環球通脹仍在持續。疫情也導致部分企業不會選擇在這一段時間進行上市融資，同時，也會影響到金融中介進行充分的盡職調查工作。

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股價是否跌穿招股價還包含天時、地利、人和因素，目前影響比較大的主要是利率走勢、通脹、疫情、地緣因素等等。環球商品價格的大幅波動也影響到了投資者布局。另外，投資新股的有很多是內地投資者，疫情因素影響了其投資布局，如果缺乏內地投資者的參與，也會造成一定的影響。

有業界友人指出，由於目前大部分的IPO潛在項目都來自於內地，而內地和香港兩地關口關閉，擬上市項目和中介機構等無法進行溝通，與海外PE和潛在的投資者也無法溝通，這導致外商投資大減和就擬上市項目做出決定的能力大減。受疫情影響，目前各行業的企業普遍都出現困難。在這種情況下，能達到上市要求的企業數量減少，尤其是現金流和現金充裕情況普遍都出現惡化，達到上市規則要求的企業比以前減少了。由於疫情反復，存在不確定性，企業需要投入的上市費用可能會白花，而且申請期間如果業績下滑對公司上市申請的影響也是很大。此外，上市規則的收緊也會造成一定的影響。

擬申請上市的企業要判斷是否啟動上市，主要考慮幾個問題。其一是申請風險，也就是公司能否達到上市規則的要求；其二是股票能否能賣掉，也就是股票認購和銷售的風險；其三是自身的資金實力和財務情況，上市要花費一筆錢，實力不強的企業可能會撐不住。新股市場萎縮已經影響到了整個證券行業的生態，不少券商乃至外資券商均存在一定的裁員現象，計劃今年內逐步裁減證券部門等多個部門，以降低營運成本。目前，這種現象確實存在，且整體的情況並不樂觀。

目前，項目少了，前景不明，不能開源就先節流，也有可能先裁掉一批，再請回便宜的填補。小券商在這種行情下就可能要倒下了，目前生意不好，主要是市況因素，一二級市場倒掛比較嚴重。美元債項目相比之前難度增加。

此外，裁員主要有兩個原因。一是股市低迷，股民入市的動力弱，市場萎縮導致機構銷售和對散戶的經紀部門裁員，二是由於疫情封關導致來香港IPO的宗數和融資金額減少。IPO申請影響到券商的業務，以及主要安排IPO銷售的資本市場部。業務減少導致人員被裁。裁撤與疫情判斷也有關，若在疫情剛開始時，落實人員自然流失，其實目前就無需特別裁員。縱觀目前形勢及IPO復甦期，估計職場需要等1至2年後才能明顯反彈。