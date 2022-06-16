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16/06/2022

券商潛在大裁員趨勢

#券商 #裁員
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　筆者早前接受內地媒體訪問，討論香港券商市場呈現萎縮，出現潛在大裁員的趨勢。報告相當值得參考，在2021年頭5個月，公開認購倍數超過千倍的就有5家。分析今年至今抽新股的情況，公開認購倍數最高的新股僅僅為13.89倍，足以反映出今年抽新股的熱情較去年同期有了很大程度下滑。

 

　　此外，今年以來，新上市的港股普遍出現跌破招股價。參考早前數據，已上市的16家新股中有13家均跌破招股價，跌破招股價的新股佔據絕大多數。的確，今年以來香港IPO市場確實比較疲弱，主要是環球的利率走勢不斷上升，另外即是受到地緣因素的影響，包括環球通脹仍在持續。疫情也導致部分企業不會選擇在這一段時間進行上市融資，同時，也會影響到金融中介進行充分的盡職調查工作。

 

 (資料圖片)

 

　　股價是否跌穿招股價還包含天時、地利、人和因素，目前影響比較大的主要是利率走勢、通脹、疫情、地緣因素等等。環球商品價格的大幅波動也影響到了投資者布局。另外，投資新股的有很多是內地投資者，疫情因素影響了其投資布局，如果缺乏內地投資者的參與，也會造成一定的影響。

 

　　有業界友人指出，由於目前大部分的IPO潛在項目都來自於內地，而內地和香港兩地關口關閉，擬上市項目和中介機構等無法進行溝通，與海外PE和潛在的投資者也無法溝通，這導致外商投資大減和就擬上市項目做出決定的能力大減。受疫情影響，目前各行業的企業普遍都出現困難。在這種情況下，能達到上市要求的企業數量減少，尤其是現金流和現金充裕情況普遍都出現惡化，達到上市規則要求的企業比以前減少了。由於疫情反復，存在不確定性，企業需要投入的上市費用可能會白花，而且申請期間如果業績下滑對公司上市申請的影響也是很大。此外，上市規則的收緊也會造成一定的影響。

 

　　擬申請上市的企業要判斷是否啟動上市，主要考慮幾個問題。其一是申請風險，也就是公司能否達到上市規則的要求；其二是股票能否能賣掉，也就是股票認購和銷售的風險；其三是自身的資金實力和財務情況，上市要花費一筆錢，實力不強的企業可能會撐不住。新股市場萎縮已經影響到了整個證券行業的生態，不少券商乃至外資券商均存在一定的裁員現象，計劃今年內逐步裁減證券部門等多個部門，以降低營運成本。目前，這種現象確實存在，且整體的情況並不樂觀。

 

　　目前，項目少了，前景不明，不能開源就先節流，也有可能先裁掉一批，再請回便宜的填補。小券商在這種行情下就可能要倒下了，目前生意不好，主要是市況因素，一二級市場倒掛比較嚴重。美元債項目相比之前難度增加。

 

　　此外，裁員主要有兩個原因。一是股市低迷，股民入市的動力弱，市場萎縮導致機構銷售和對散戶的經紀部門裁員，二是由於疫情封關導致來香港IPO的宗數和融資金額減少。IPO申請影響到券商的業務，以及主要安排IPO銷售的資本市場部。業務減少導致人員被裁。裁撤與疫情判斷也有關，若在疫情剛開始時，落實人員自然流失，其實目前就無需特別裁員。縱觀目前形勢及IPO復甦期，估計職場需要等1至2年後才能明顯反彈。

 

 

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