落雨衣物難乾、有噏味！5招乾衫兼KO異味︰用膠樽晾衫？用膠袋和風筒乾衣？脫水前加XX更快乾

打開天文台網頁，整個星期都是下雨、下雨和下雨，心情即刻down哂！下雨天除了沒法子和陽光玩遊戲之外，就連做家務都遇上一大困難——洗衫後要點先晾得乾和不會有噏味？編者就幫大家在網上綜合了5個方法可以加快晾乾和預防異味！如果大家都有同樣的煩惱，不妨試一試啦！

#1 選用有透氣孔的洗衣籃！

原來想預防整屋都是噏味要由揀洗衣籃開始！在洗衣前，我們要將污糟的衣物保持乾爽，令衣服的污垢也不容易殘留在洗衣機內。選用有透氣孔的洗衣籃就可以讓衣服的污垢、汗味慢慢散發，減少細菌滋生及發臭機會。

（圖片來源︰pexels）

#2 洗衫不能懶！要反轉兼加乾毛巾？

下班回家個個都想休息，不少人馬虎地將衣服原封不動放入洗衣機，這樣做就是衣物難乾和有異味的元兇！大家一定要將衣物反轉洗，事關衣物內部長時間接觸我們的身體，很容易就吸了不少皮脂的污垢，反轉洗就可以清潔得更乾淨，不易發臭！第二，洗衣機脫水前加一條乾毛巾，毛巾可以發揮吸水效用，而且加重脫水衣物的分量，令平均含水量降低，衣物脫水後就會乾一啲！最後，洗完衫就要立即取出，事關洗衣機完成脫水的那一剎那，洗衣槽濕度幾乎是100%。若然遲遲都不取出，很容易就會產生噏味了。

#3 晾衫位置很講究！晾窗邊原來是錯的？

香港寸金尺土，相信你和我在室內晾衫，首選的位置都一定是窗邊或是窗簾桿！不過，日本電視節目《Hirunandesu!》就話，這些位置都是大錯特錯的！由於下雨天窗邊濕氣重，晾衫只會更難乾，難乾就會有噏味；而窗簾上可能有不少細菌，衣服掛在窗簾桿就會附上，細菌一旦滋生便會有味道。

不好以為放在冷氣機下就會易乾，同樣道理，冷氣機易藏細菌，絕不適宜晾衫的。到底晾在哪個位置才理想？答案就是「正中央」，最好的就是近門口，而冷氣機又可以吹到的位置。這樣就不用擔心窗邊和牆身的濕氣，再配合風扇，一次過KO難乾和異味問題！

（圖片來源︰pexels）

#4 拱型晾衫法 + 善用拗彎衣架／膠樽

選好晾衫位置之後，晾衫的時候都可以花小小心思！有日本專家就教用「拱型晾衫法」來加快晾乾的過程！顧名思義，就是將衣物排成拱橋，把一些較長的衣物，好像是連身裙、長身T-shirt排在左右兩旁，而短褲、內衣就放在中間，空氣就可以從中間流過，形成上升氣流，衣物自然會快乾一點！還有一個小貼士，大家可以試試用拗彎衣架來晾T-shirt，令衣物的內部接觸到空氣，又或者可以用膠樽套入袖口位。

（日本電視節目《ZIP！》截圖）

#5 風筒吹衣法

（BenriLifehack影片截圖）

想再乾快一點？可以考慮試一試「風筒吹衣法」！早前曾經有日本大學教授在電視節目教大家用一個大膠袋和風筒來吹乾衣物。方法很簡單，我們先在大膠袋的底部兩角剪一個小開口，然後將濕衣物放入袋中；然後將袋口束起，留一個小洞給吹風機吹風，按緊袋口；最後就可以用熱風向內吹，過程記得要輕拍袋的底部，人手將衣物翻動。編者在網上找到教學片，可以參考看看！