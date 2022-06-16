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16/06/2022

周末好去處｜三級歷史建築活化！大坑火龍文化館6月底開放：模擬舞火龍打卡場景＋手帕刺繡工作坊，提早感受中秋氣氛

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　　各位玩樂達人注意！港島即將又有好去處！由三級歷史建築活化而成的大坑火龍文化館日前舉行開幕禮，並預計將於6月底開放公眾參觀！除了介紹大坑舞火龍習俗和歷史，文化館亦會有模擬打卡場景、工作坊以及講座等，即睇以下詳情！

 

6月底開放！集展覽、餐廳、工作坊於一身！

 

　　大坑火龍文化館坐落於銅鑼灣書館街，原址為三級歷史建築，是政府「活化歷史伙伴計劃」之一， 活化後，展館將會分成3大部分，地下展館主要介紹大坑舞火龍的文化及歷史，包括製作過程、儀式、行走路線等等；而1樓為客家菜餐廳，讓大家盡情享受懷舊美食；而2樓則為多用途空間，屆時將會舉辦不同工作坊和講座，如手帕刺繡工作坊等，逛足一個下午都不成問題！

 

（圖源： Chak Sang Lo @ Facebook）

 

　　大坑舞火龍習俗至今已有逾百年歷史，更於2011年獲列為國家級非物質文化遺產。過往每年中秋前夕，大坑居民都會上演舞火龍，寓意驅走疫症。但受疫情影響，有逾百年歷史的「大坑舞火龍」已停辦兩年，即使未知今年能否服辦，但大家屆時亦可透過文化館，加深對舞火龍習俗的認識！

 

（圖源：Tai Hang Fire Dragon @ Facebook）

 

　　大坑火龍文化館將預計將於6月底開放公眾參觀，市民可免費入場，不過暫時只接受團體預約，所以有興趣的大家記得要留意館方公布的最新消息啦！

 

大坑火龍文化館

地址：銅鑼灣大坑書館街12號

開放日期：6月底

開放時間：逢星期二至日

入場費：免費

 

 

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