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17/06/2022

林鄭月娥，你欠港人一個道歉！

#林鄭月娥
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　　特首林鄭月娥離任前，不斷做專訪，沒問題，但借題發揮，為自己做錯的事洗底，還搪塞卸責之餘，不忘譏諷前幾位特首。這是她性格縮影，我冇錯，我永遠都不會錯。

 

　　對2019年推動修訂《逃犯條例》的工作，她說不認為特區政府推動修例有錯失。對，修例原意無錯，但推動時犯了太多錯，在時間不足、解說不清、手法橫蠻下，即使推動一件應該做的事，不能成功，已是預見。

 

 （資料圖片）

 

　　期間，你本人有百分百責任可以去糾正錯誤，卒之搞到天翻地覆。現在你竟然說主事官員沒有認真解釋、沒出過清晰的Q&A或簡單文件，去解釋反修例這樣具法律性的文件，請問你為何不下命令？政府不是一個團隊，互相支持、交叉補位嗎？怎麼突然不關你的事，是主事官員的事呢？你所指的主事官員是誰？他們不聽你的話？

 

　　現在你竟然又說那幾個月錯失了很多向市民解釋的機會，到後期已經太遲，別人的文宣工作已經排山倒海，請問你領導的政府有資助有人才，為何做不到？新聞處做了甚麼？你指使不得？

 

　　這根本是你政治智慧問題。你高估自己能力，聽不進身邊官員的話，堅持把條例「闖關」，而又不做好準備，例如提早一晚叫立法會議員返立法會準備？你又或低估民情，不料強烈反彈，未有重視解說，更不要說提早撤回條例，還要強推。

 

　　她不認為特區政府做這條條例有錯失，認為當時主事官員沒有認真解說，錯失向市民解釋的機會。特區政府沒錯失的話，而是當時主事官員沒有認真解說，錯失向市民解釋的機會，那麼錯的當然不是她，而且也不關特區政府事。大家不禁問：誰之錯？

 

　　這支暗箭，直指候任特首李家超身上，因為當時他是保安局局長，有份推動「逃犯條例」立法。林鄭是既為自己「洗底」，又把責任卸給候任特首李家超，轉移市民反政府情感給政府，心思未免太狠。

 

　　說林鄭為自己「洗底」不為過，她說5年前上任時，曾經說過自己做了幾十年公務員，不識甚麼國際局勢，甚麼國家安全⋯⋯言下之意，是這些都不是我熟悉的，做得不好也是「正常」，有錯的話，也不是我的錯，是找我的人的錯。

 

　　在總結五年任期，指已落實九成政綱，即時自己有90分啦。在房屋方面，指自己成功重建置業階梯、增設過渡性房屋、居屋售價與私樓樓價脫勾；還刻意引用差估署整體私人住宅售價指數，指任內樓價只上升13.8%，比前3任特首都少。

 

　　要知道這3年因新冠疫情影響通關，亦影響銷情，樓價升得少，不是因為你做了甚麼！還有樓價已經高不可攀，再升13.8%，是少嗎？你竟然還好意思的說相信明日大嶼、北部都會區等計劃可以令「後人乘涼」？想為自己貼金，真的⋯⋯

 

　　你在曾蔭權做特首時，是發展局局長，有責任覓地建屋，但5年下來沒有準備新土地，樓價狂升！你在梁振英做特首時，是政務司司長，有責任協助推行和解決香港房屋問題，但除了時發展局局長陳茂波推的東北發展計劃外，你做了甚麼？樓價仍拾級而上！

 

　　你做特首5年，除了只聞樓梯響的東北發展計劃外，樓價仍上升13.8%，還好意思講了做甚麼過渡性房屋，這些都是小修小補，你還有資格說自己無愧！

 

　　好了，要走便走。被問離任後會否像前特首董建華和梁振英般也籌組智庫，你說不會便不會，竟然借題發揮說一定不會考慮，說籌組智庫等於干預，甚至影響當屆政府工作……這不是指桑罵槐嗎？

 

　搞智庫就等於影響當屆政府工作、等於干預嗎？西方國家多少智庫、國內也有不少，有人出錢出力為一個地方出謀獻策，不好嗎？還要加多兩句，說自己「無班底，又無打手，又無代言人，我只是一個人」，這又是甚麼意思？

 

　　她又說不會為任內發生的事情向香港人道歉，但會為丈夫及兩名兒子因支持她服務港人而作出的犧牲致歉。說到底，林鄭就是死不認錯。

 

　　林鄭月娥，你欠港人的正正是一個真誠的道歉！

 

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