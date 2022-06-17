入酒吧昨起需快測陰性 顧客店外群聚「撩鼻」增風險

【晴報專訊】酒吧昨起實施「快測陰性」才可進入新措施，雖然當局規定不能即場快測，惟中環蘭桂坊昨晚不乏客人在店外「群聚撩鼻」。有女酒客更指，因早上「趕返工」，只能在店門前狼狽快測，怒轟政策擾民。有酒吧指，開門1小時最少4顧客無做快測；有店家則準備逾500套予客人「免費做」。

昨晚不少酒吧免費供應快測包

港府昨起規定進入酒吧、酒館、夜店或夜總會客人，需出示24小時內快測陰性結果才能入內。食環署規定客人只需出示快測照片證明，不應出示測試棒實物，亦不要在店內即場快測。惟記者昨晚在蘭桂坊所見，酒吧門前最少有3、4名客人「即場撩鼻」。

有酒客於酒吧門外即場作「撩鼻」快測（紅圈示）

任職銀行業的梁小姐指，早上趕上班，「夜晚要飲嘢惟有即場做」，批擾民兼製造大量垃圾；另一名酒客陳先生指，本身做教師，每早都要快測，現僅需在檢測棒「加名及日期」拍照即可，難度不高。

酒吧逾500快測包 免費供應

昨晚不少酒吧免費供應快測包。The China Bar經理Gurung指已準備逾500套，「客人唔記得準備，可在店外做。」NUEVO Japas Bar經理陳先生指，準備15套檢測包，但昨晚甫開門1小時已有4名客人「唔記得做」，擬再增購300套，但擔心客人為避快測轉而幫襯持酒牌食肆。AJk拾酒吧老闆簡先生則指，不少酒吧供應快測包，客人「續攤」時才到其酒吧，故決定「執二攤」，自己不用準備。

食環署：做法不理想 或不符指引

食環署副署長黃淑嫻昨晚指，在酒吧外做快測「不理想」，提醒店家要考慮若有客人即場陽性，其他顧客或被感染。她指按衞生防護中心指引，做快測前要潔手及利用潔淨枱面進行，「企在酒吧門口做或不符指引。」她強調酒吧負責人檢查時，要確認客人的快測照片上寫有姓名、測試日期及時間，但不用檢查姓名是否與身份證相符。

中大生物醫學學院客座副教授招彥燾建議，政府應考慮在酒吧區設流動檢測站或檢測車，提升準確度，避免造假。

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