聶德權邱騰華傳不留任 疑新班子名單曝光 丘應樺掌商經局

【晴報專訊】距第6屆政府上任尚有不足兩周，昨再流傳新班子完整名單，其中政務官出身的局長聶德權和邱騰華將不留任，商經局或由大灣區航空行政總裁丘應樺接掌，部分現任副局長或常秘會坐正。

林鄭愛將聶德權（右）及三朝元老邱騰華（左）傳會在今屆任期後離開政府（資料圖片）

另傳新民黨主席葉劉淑儀將成為行會召集人，民建聯主席李慧琼及工聯會會長吳秋北亦將加入行會。

被視為特首林鄭月娥愛將的公務員事務局局長聶德權傳不過渡到新政府，由該局現任常秘楊何蓓茵接任。該局一向由公務員任局長，直到聶在前年破例。「三朝元老」邱騰華亦傳離開政府，職位由商界出身的丘應樺接手；丘稱暫不評論。

由林鄭提拔的運房局局長陳帆曾傳留任，但拆局後料運輸及物流局由發展局前常秘林世雄接掌，建築署署長何永賢則出任房屋局局長。同樣由林鄭邀入「熱廚房」的勞福局局長羅致光，近期疑似在網誌談離別感受，一度傳由社署署長梁松泰接任，但昨午傳出由勞工處處長孫玉菡出任。現任保安局常秘葉文娟傳將任特首辦主任。

另多位立法會議員傳將入閣，如張國鈞任律政司副司長，工聯會麥美娟和城大學者孫東分別接掌民政及青年事務局與創新科技及工業局。日前立法會在政府重組方案表決投票時，剛好3人都缺席投票。麥昨解釋是當時另有工作，指外界毋須揣測；孫則稱目前要專注議員工作，有新消息要待候任特首李家超公布。

葉劉或接任行會召集人

行會現任召集人陳智思表明去意，傳現為行會成員的葉劉淑儀會接任，而李慧琼與吳秋北則接替各自的黨友葉國謙及黃國健加入，其中李或相隔6年重返行會。3人均無正面回應。

林鄭卸任後可獲政府提供辦公室，但位於堅尼地道的前任特首辦公室已達容量上限。行政署指，正準備在金鐘太古廣場為林鄭設前任特首辦，規模及編制將與現時標準相若。