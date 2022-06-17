賭王千金呻疫情下遭業主加租 何超蓮︰家裏有錢是原罪

【晴報專訊】已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，早前亮相內地女性訪談節目《不止於她》第二季，分享身為超級富二代不為人知的無奈。曾投資飲食生意的超蓮，自爆租舖時遭業主欺凌，業主指她家中有錢，所以在疫情下仍要求加租，超蓮無奈說：「我真的覺得太欺負人了！」

回想努力創業卻被業主欺負，超蓮百般滋味在心頭。（網上截圖）

現年31歲的超蓮，18年曾進軍飲食業開設台灣牛肉麵店，兩年後再開分店，可惜兩間店受新冠疫情所累先後結業。節目中，她坦言「賭王千金」身份對她做生意有阻礙，她無奈說：「（這個身份）只有接受，有好有壞，大家以為我的身份很棒，其實每次我跟人談裝修，價格永遠比別人高。我媽（三太陳婉珍）說『這就是因為你家裏有錢，這是原罪。』」她表示兩年多前香港經濟好，當時她以高昂租金租舖開店，「後來疫情剛剛來襲，我跟業主開會問能否減租，結果業主跟我說『你不會騙我說你繳不起吧？我們還想要加你租，你何小姐沒有錢交租嗎？』」她大感錯愕︰「當時全香港都知我爸爸剛過身的第二天，你（業主）這樣跟我溝通，我真的覺得太欺負人了。」

超蓮經營的牛肉麵店曾參加「美酒佳餚巡禮」，她當時向特首林鄭月娥介紹招牌美食。（資料圖片）

超蓮經營的牛肉麵店曾參加「美酒佳餚巡禮」，她當時向特首林鄭月娥介紹招牌美食。（資料圖片）

爆賭王曾被暗殺3次





賭王生前非常愛錫超蓮，會親自檢查她的功課。（資料圖片）



生於大富之家的超蓮，對於自己從小到大被保護得很好，她忽然爆料︰「我爸在澳門被暗殺過三次，我們小時候住葡京酒店都是門口要有一個保鑣，然後走廊跟可能電梯位置還有一個，所以要這種保護方式。但我覺得，也有一點是可能怕我們晚上偷溜出去玩。（有保鑣保護是甚麼感覺？）你去哪裏爸媽都會知道，跟同學出去，他們也覺得不方便。」

冧讚竇驍是「對的人」





超蓮大爆賭王是三太陳婉珍的初戀。（網上截圖）



超蓮與竇驍拍拖後，經常網上放閃。（微博圖片）

超蓮在節目中談到母親三太與賭王的緣份，原來三太當年任職護士，因樣子漂亮而追求者眾，後來因工作而認識賭王。超蓮透露是賭王元配黎婉華一手撮合賭王跟三太的戀情：「媽媽為我爸的大太太（黎婉華）當看護，大太太覺得她真的很可靠，又乖又漂亮…而且重點不是我媽自己去找我爸，而是我爸喜歡她，所以大太太給他們製造機會，然後跟我媽說『我希望你可以幫我照顧好他』，所以我爸是我媽的初戀。」此外，超蓮亦大談自己與內地男星竇驍的戀情，她甜絲絲說：「他來香港追我時，很認真問能否交往，我覺得好可愛。（男友是對的人？）是呀，否則為何一起那麼久。」