1996年8月，我曾在報章刊登了一篇關於聯繫匯率的科普文章，題目是《聯繫匯率的危與安》。在此文中，我指出一個簡單但又明顯的事實，港元是可以被炒的，而且並非堅不可破。

這觀點與當時金管局的主流思想大相逕庭。金管局認為，聯匯制度有一自我防禦機制，炒家來炒，只是送死，就算有炒家沽空港元，導致大量人提取港元換成美元或其他外幣，港元的利率自然會隨著資金的流出而上升，這便又會對資金產生吸引力，讓它們回流香港，所以聯繫匯率不會崩潰。

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金融海嘯後大量資金淨流入

這個機制確有此功能，但它是否能運作良好，非常倚賴一個條件，便是人民對港元有充足信心，願意為了賺取高息而買入港元。假如人民因某種原因認為港元可能面臨不測之變，利率愈高便只會使他們覺得愈不對勁，更不敢冒險持有港元。一旦如此，雖然每一張港元鈔票都有超過百分百的外匯儲備支持，如果把港元銀行存款（數額遠大於鈔票量）提走換成外幣成為潮流，聯繫匯率是守不住的。一年後，1997年的亞洲金融風暴殺到香港，炒家食髓知味，接連襲擊港元4次，香港變得風雨飄搖。在1999年9月，金管局改進了防護機制，再炒港元便困難得多，聯匯制度也就安定了20多年。

2008年9月金融海嘯出現後，大量資金湧來香港，從那時到今天，資金淨流入香港的數額幾近1.8萬億港元，以致今天的貨幣基礎高達2.13萬億，等於2008年時的6.45倍。流入的資金近7成被金管局吸離市場，否則香港的通脹必會非常嚴重。有了這麼多資金停泊在香港，聯匯制度的確相當安全，世上沒有私人炒家有足夠力量造成萬多億港元流出香港。要知道，1997年時機制不同，三幾十億的沽空便可造成巨大效果，今天卻要萬多億才有相近效果，而且過去10多年流入的資金當中，恐怕有相當一部分是內地資金，國家隊不離開，其他基金根本動搖不了港元。

美技術上可充公港外匯儲備

從以上角度看來，聯繫匯率暫時是安全的。不過，私人炒家無法撼動聯匯，不等於美國政府不能。港元要選擇一種貨幣掛勾，發行後者的國家必須與香港關係良好，若是與「敵人」的貨幣掛勾，豈不危險？一年之前，也許大多數人都會認為這是杞人憂天，但美國發動對俄羅斯的制裁，凍結了俄3千多億美元的外匯儲備後，誰敢說這種憂慮是無聊的？本來美國1976年立了一條《主權豁免法》，美國政府或個體都不能奪取其他主權國家的資產，所以耶倫也表示美國其實並無法律根據去凍結俄的儲備，但從實際行動看來，美國政府根本不理會這自訂的法律，不但凍結俄羅斯的儲備，阿富汗、委內瑞拉的儲備美國一樣動手，也曾威脅伊拉克要聽話，否則她的儲備也會不保。有了這些先例，難道我們不應考慮一下，一旦美國充公了香港的外匯儲備，香港要怎麼辦？不要幻想美國無此能力，技術上她是做得到的，問題只是她願不願意做。

多些國家或地區用美元作為外匯儲備，或願意多買美國債券，對美國是十分有利的，美國要借債度日，怎會願意建立一種賴債的無賴形象？但當美國總欠債太多時，她賴債的誘因便增大，只要拼命抹黑債主，或許可找個藉口渾水摸魚把債賴掉不還，德國在第二次大戰前也用過此技，但最後也觸發了世界大戰。從美國的角度看，倘若時機適合，把香港擁有的美國債券一筆勾銷，並非不可想像，只是代價也不小，可能會引發全球金融危機及戰爭，所以美國必須盤算清楚，不敢輕舉妄動。

如此說來，聯匯制度也未必受到即時威脅，香港繼續持有大量美元儲備，雖會因美通脹高企而十分吃虧，但社會習慣了這制度，而且它有助吸引內地企業來港上市，用與美元掛勾的港元計價，對港金融市場有利，但香港仍像有一把利刀懸在頭上，不知美國何時會失去理性，殺雞取卵。

金管局宜規劃聯匯備胎方案

其實美國就算如何盤算，也不應得出要摧毀香港聯匯制度的決定。但近年美國政府的行為頗為失常，不顧自己及世界長遠利益的舉措層出不窮。舉個例子，美國用在疾病控制中心及環保局的總預算，只等於最近撥給烏克蘭購買美國軍火的400億美元的一半，戰爭比抗疫及環保都重要，這如何可使世人相信其政府不是受到好戰分子的控制？從前美國政府總有不同力量的制衡，現在則是好戰分子獨大，將來對中國及香港採用攬炒策略又有何奇？

我們在聯匯制度存亡的問題上，倒應學習華為的態度。在美國發動攻擊華為之前，華為是盡了一切努力使用Android的技術，不去脫勾，但同時她也花大氣力發展鴻蒙等備胎，以防不測。香港金管局除非不介意懸在頭上的刀隨時會跌下，也應小心規劃一個聯匯的備胎方案。