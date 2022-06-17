  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

17/06/2022

研究發現：女性腰圍每増2吋，下肢骨折風險增7%！醫生：過重或過輕同樣易骨折！

#健康小tips #骨折 #肥胖 #健康 #過重 #骨骼健康 #體重過輕 #腰圍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 　　肥胖問題困擾不少人，加拿大曾有研究發現，女性腰圍每增加2吋，下肢骨折風險將增7%、整體骨折風險亦增3%。有骨科醫生表示，肥胖除會增加下半身負擔，亦會影響平衡力致更易跌倒，變相增加骨折風險，但過瘦也會因缺乏軟組織保護骨骼而易骨折；提醒如發現腰圍及臀圍相除（腰臀比）超過0.85至0.9就應減肥。

 

　　加拿大魁北克拉瓦爾大學從2009/10年起，追蹤研究近2萬名40至70歲男女約6年，當中約800人在期內曾骨折，研究顯示女性腰圍每增加2吋，下肢骨折風險便會增7%、整體骨折風險也會增3%，體重指標（BMI）達27.5的女性，下身骨折機會率比正常BMI女性多5%，BMI達40的女性膝蓋以下骨折機會較BMI僅25的女性更多近4成。

 

過重：膝蓋承受壓力大

 

骨科專科醫生李崇義

 

　　本港骨科專科醫生李崇義解釋，肥胖導致骨折的原因，其一是膝蓋位置須承受上半身約4至8倍體重，體重每增1磅等於膝蓋要多承受4磅，易致膝蓋位置退化；其二是肥胖可導致糖尿病、中風等影響神經綫協調的疾病，妨礙活動能力及平衡力，故更易因重心偏差而跌倒。

 

　　他認為，是次研究反映「愈肥胖人士骨頭愈硬」的坊間理論屬錯誤，他指有些人誤以為肥胖人士骨骼會因負重而變得更結實，但近年研究發現部分脂肪可影響人體荷爾蒙，更易觸發骨質疏鬆而導致骨折。

 

過輕：缺乏軟組織保護

 

　　是次研究亦發現，如男性BMI低於18.5，手臂骨折機會顯著較高，李指過瘦人士骨骼會更脆弱，亦因缺乏軟組織保護而易受傷，惟相對女性下半身骨折機會較高，男性因皮下脂肪較少，髖骨部分較易受傷。他建議可量度腰圍及臀圍數字並相除，如超過0.85（女性）或0.9（男性）即屬痴肥而要減肥，平時應透過跑步或健身等負重運動鍛練骨頭強度。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #骨折 #肥胖 #健康 #過重 #骨骼健康 #體重過輕 #腰圍

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk