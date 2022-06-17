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17/06/2022

父親節2022｜精選5個至正造型父親節蛋糕：麥卡倫威士忌 / 雪茄 / 美金鈔票蛋糕、Lady M日本焙茶千層蛋糕，爸爸冧爆

#父親節 #爸爸 #父親節2022 #父親 #Lady M 焙茶千層蛋糕 #焦糖燉蛋 #糖皮蛋糕 #Vive Cake Boutique #唯港薈Hotel ICON #父親節蛋糕 #父親節蛋糕2022 #半島酒店 #PenFare at Home #酒店 #忌廉蛋糕 #蛋糕 #打卡 #竹炭蛋糕 #父親節蛋糕推介 #麥卡倫 #四季酒店 #竹炭海綿蛋糕 #威士忌 #麥卡倫雙桶12年威士忌
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Text: Christy Yiu Photo: 各大酒店／餅店提供

　　還有數天就到父親節，大家預備好如何和爸爸慶祝了嗎？慶祝父親節，當然少不了一個精緻的父親節蛋糕！還未想好要選哪一款父親節蛋糕？不用擔心！編輯部為大家精選了5大父親節蛋糕推介，今個父親節，好好感謝總是默默耕耘的父親們吧！

 

【父親節蛋糕2022】四季酒店：爸爸最愛！威士忌主題蛋糕

 

　　想為爸爸送上一個好睇又好味的蛋糕，首選必定是四季酒店的特色父親節主題蛋糕！父親節威士忌朱古力蛋糕以70%黑朱古力以及麥卡倫雙桶12年威士忌製作而成，苦澀的可可味配以威士忌的木頭辛香味，濃而不甜，絕對是爸爸那杯茶。

 

父親節威士忌朱古力蛋糕 $1,560 / 2磅

 

　　如果爸爸不嗜酒，不妨選擇父親節雪茄蛋糕。海綿蛋糕以海鹽、焦糖、配以朱古力製成；蛋糕內餡則有焦糖甘納，兩者配合起來，味道層次極為豐富，蛋糕的雪茄外型更是打卡首選，適合一眾愛拍照的父親們！

 

父親節雪茄蛋糕 $1,560 / 2磅

 

四季酒店

 

供應日期︰即日至6月19日（需要提前48小時訂購）

網上商店︰按此

地址︰中環金融街8號香港四季酒店大堂樓層

查詢︰3196 8159

 

【父親節蛋糕2022】半島酒店： 滿額免費送貨！糖漬柑橘竹炭蛋糕

 

　　半島酒店餐飲的遙距下單服務 「PenFare at Home」在今年父親節特別推出「糖漬柑橘竹炭海綿蛋糕配雲呢拿慕絲及黑芝麻焦糖燉蛋」！竹炭黑芝麻配上酸甜的糖漬柑橘，絕不會太甜，相信又是一個perfect match！而蛋糕造型則以上海舊式理髮屋為主題，黑芝麻焦糖燉蛋上放有紅白藍燈箱、剃鬚刀、梳子等裝飾，十分吸睛！最重要的是，只要訂單滿$1,000或以上，就可獲酒店安排免費送貨，安在家中就可以歎酒店級美食！

 

糖漬柑橘竹炭海綿蛋糕配雲呢拿慕絲及黑芝麻焦糖燉蛋 $688 / 850g

 

半島酒店「PenFare at Home」

供應日期︰即日起

網上商店︰按此

查詢︰2920 2888

 

下一頁：美金造型糖皮蛋糕、功夫茶具蛋糕

 

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