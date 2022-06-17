區塊鏈市場規模有望達564億！掀主管級人馬「轉職潮」？財金業管理者必備「5軟+5硬」實力！

財金業數碼轉型，引入科技成為增加優勢的利器，傳統銀行推出新服務要利用技術支持，新興金融機構利用區塊鏈甚至加密貨幣，更需要新一代科技工程人員及管理人才。有報告指，接近一半（49%）受訪區塊鏈及虛擬貨幣專業人士來自投資銀行轉職，財金業要留住人才又得角力一番。

財金業數碼轉型，不論傳統銀行或新興金融機構，都需要新一代科技工程人員及管理人才。（資料圖片）

市場調查機構Fortune Business Insights指出，全球區塊鏈市場於2021年達46.7億美元（約367億港元），估計至2022年已可達至71.8億美元（約564億港元），預計到2029年更會達1,638.3億美元（約1.3萬億港元），年複合增長率為56.3%。市場增長因為該技術在不同行業都有應用範疇，當中着重數據追蹤及保安的財金業就更加關注如何引入相關能力，近年都積極招聘技術人才。

區塊鏈市場 今年料達564億

海德思哲（Heidrick & Struggles）亞太及中東地區金融服務業務部管理合夥人Shadi El Farr引述該公司的調查報告指出，最近有不少專業人員轉職至虛擬貨幣和區塊鏈行業，當中接近一半（49%）受訪區塊鏈及虛擬貨幣專業人士來自投資銀行轉職，其次是來自其他金融服務行業（25%），可見虛擬貨幣和區塊鏈雖然是新興行業，但傳統的金融業人士都有興趣作新嘗試，公司規模甚至待遇都不一定是這批專業人士的考慮因素。

海德思哲的調查報告於去年尾，走訪了46名最新轉職到虛擬貨幣和區塊鏈行業的專業人士。問到訪問對象的數目不多，會否影響代表性時，Shadi El Farr表示該行業仍在急促發展階，大部分公司規模不大，甚至是初創，但仍具備代表性，亦可看到行業發展趨勢。而該調查走訪的對象中，有三分之一在投身至區塊鏈及虛擬貨幣行業前，職位已達總監（Director）或高級副總裁（Senior Vice President）等職位的主管級人員。

需具勇氣 緊貼行業發展

Shadi El Farr表示，這批專業及主管級行政人員願意轉識，原因是看好行業前景及挑戰，調查更發現，有31%受訪者是自行創業，可見專業人士亦希望利用自己在財金行業上的經驗，配合新趨勢發展事業。由一個非常傳統的金融行業轉職到一個新範疇，甚至是初創環境並不容易，Shadi El Farr坦言要有意轉職的專才，亦要面對種種挑戰。他指出，行政人員需要具備足夠的勇氣、韌性和全力以赴的精神，以緊貼區塊鏈及虛擬貨幣行業的迅速發展。有意轉職至該行業的行政人員，需要預備承受比傳統金融服務行業更高的風險，亦需適應更快的工作節奏。