  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

20/06/2022

《正義的算法》演律師 陳柏霖疫情下拍劇呻唔慣

#陳柏霖
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】台灣型男陳柏霖與女星郭雪芙主演的新劇《正義的算法》正式在Disney+上架，劇中二人飾演律師，要處理大量法庭戲的對白，對他們而言極大挑戰。今次陳柏霖更要當上「哎呀爸爸」跟小童星對戲，即時父愛氾濫；不過38歲的他現實中跟女友庭瑄拍拖十年，暫未有結婚計劃。

 

 

　　陳柏霖及郭雪芙日前為宣傳《正義的算法》，接受香港傳媒訪問。陳柏霖坦言拍攝難度高︰「因角色是律師，台詞真又多又繞口。而且法庭戲要縮緊在一星期內全部拍完，每天要講不同個案的台詞。」郭雪芙形容他們的壓力大得像會爆炸一樣，「正常打官司的時候，有很多資料參考，但演出上必須把這些都背起來，真的比較困難一點。」他們事前特別到台灣法院做功課，原來跟想像中的場景不一樣。陳柏霖說︰「之前沒有去過法院，這次真正去看過，原來不像電視劇或電影般拍得那麼華麗、嚴肅跟端莊。我覺得世上沒有完美的法律，但法律必須要存在，這是最後一道底綫，它在事情和衝突發生的時候，有更客觀、更公平的準則去解決。」

 

郭雪芙為配合搞笑劇情，主動建議以娘爆髮型及戴眼鏡造型示人。

 

無重溫《藍色大門》

 

《正義的算法》一眾演員早前出席發布會。

 

　　《正義的算法》在疫情之下拍攝，他笑謂真的不太習慣︰「這是我以往沒有的經驗，每個人都戴着口罩，拍完戲都不知道工作人員長甚麼樣子。如果將來在街上重遇真的不會認得，經常認錯、叫錯人，真的很困擾。」他坦言幸運的是台灣的工作沒有因疫情而嚴重停擺，一切如常。郭雪芙則說︰「疫情就當作讓忙碌的人有停緩的時候，沒辦法解決的事情，讓它先過去，在當中學習，活在當下！」

 

02年電影《藍色大門》令陳柏霖一炮而紅。（資料圖片）

 

　　提到陳柏霖主演的的首部電影《藍色大門》距今已經20年，他透露沒有重溫自己的作品。郭雪芙聞言笑說︰「那時候我應該還小吧？我知道這部片，但沒有特別去看！」兩人十年前相識，今次再「重遇」默契十足，郭雪芙說︰「十年前我可能真的很新，對演員這件事不是很了解，記得台詞已經覺得自己很厲害了！十年過後再合作，累積了經驗跟狀態，無論大家相處，或是在不同場次碰撞都會有火花。」

 

與郭雪芙默契十足

 

　　另外，劇中陳柏霖跟小童星演對手戲，一向是大細路的他笑言不太難︰「我跟小朋友的關係要保持得很好，所以拍攝以外的時間都陪他玩玩具、看卡通片、陪他跑、吃東西，取得他的信任，才能教他怎樣去演。」雖然勝任「超級奶爸」，不過他早前在記者會被問到何時跟拍拖十年的庭瑄結婚生仔，他表示未有計劃。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳柏霖
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk