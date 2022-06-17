【投資精叻點】美股撈得未？

嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民

Calvin在上集「投資精叻點」介紹兩個美股常用參考指標－股市市值與GDP比率、股市市值與M2比率。今集嚟到實戰堂，Calvin以Excel教授點樣透過參考指標，搵出美股撈底時機，仲指出Excel新手常犯錯誤同避免錯誤嘅方法！

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