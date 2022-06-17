【FOCUS】拜登、馬斯克奇談怪論　暗藏投資啟示？

聽君一席話，勝讀十年書？就在周四(16日)，支持率跌跌不休的美國總統拜登，以及訴訟纏身的「鋼鐵人」馬斯克，分別與媒體及Twitter員工舉行問答，奇談怪論(妙論？)猶堪玩味，或暗藏投資啟示。

美國人心理健康需求猛增

綜合數十家民調機構樣本的FiveThirtyEight數據顯示，拜登的支持率正式跌穿40%關口，最新報39.9%。面對投資界、學術界唱衰美國經濟前景的聲音日益高漲，他接受美聯社專訪時就稱，「衰退並非不可避免(not inevitable)」，「就21世紀的第二個四分一(2025-2050年)，我們比世界上任何國家都更佔據有利位置」。

他並指，「沒有證據」顯示1.9萬億美元新冠救援計劃是通脹的始作俑者，「如果是我的錯，為什麼世界上全部主要工業國家的通脹率更高？」他又為制裁俄羅斯引發國內汽油價格暴漲解畫稱，「如果美國袖手旁觀，波蘭、捷克和所有北約成員國會發生什麼？北韓又會如何看核武器？」

值得留意的是，他多次提及，美國人非常沮喪，有壓倒性的證據表明新冠疫情對父母、孩子的心理產生了深遠影響，國民對心理健康的需求猛增。難怪，研發精神分裂及抑鬱症藥物的生物公司Intra-Cellular、行為健康治療服務商Acadia Healthcare股價，年初至今均錄正回報，大幅跑贏同期納指31%的跌幅。

推特或新聞娛樂支付並行

拜登有否一語道破後疫情年代的一大商機尚未可知，而接連遭推特股東、狗狗幣投資者入稟索償的「鋼鐵人」馬斯克，同日出席Twitter員工全體會議時就透露，未來推特應該最大化服務的有效性，新聞、娛樂、支付是其中三個關鍵領域，「沒有它你就活不下去，而且每個人都想使用它」，日活躍用戶應從目前的2.29億左右大增至10億以上。

作為全球電動車龍頭特斯拉的執行長，已將SEC官方文件中的頭銜改為「Techno King」的馬斯克還稱，關注焦點的是加速可持續能源發展，包括電動車、固定電池組、太陽能。就在近日，特斯拉在德克薩斯州啟動家庭虛擬電廠項目，以屋頂太陽能板和家用儲能電池提供輸電服務，野心直指改變全球能源基礎設施。

至於旗下太空探索公司SpaceX，他指終極目標是實現生命的多行星化(multiplanetary)，從而提高意識、文明的可能壽命。聽起來如天方夜譚？可以肯定的是，SpaceX現時高達1250億美元估值遠非盡頭。