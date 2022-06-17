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17/06/2022

暴發戶和賺到盡

#有錢人 #暴發戶
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　聽過兩個故事， 十分有趣；在一個金錢世界裏，即使兩個都是有錢人，態度卻截然不同。

 

　　在山頂有一間屋，地方很大，草地有一個足球場那麼大，而且傲視維港，是一位銀行家出身的超級打工皇帝擁有。一年來自國內的一個商人，知道有這間屋，他找地產經紀帶路，在附近走走一圏，立刻開了一張支票，著地產經紀轉給業主，說要買下這間屋。

 

 (iStock圖片)

 

　　據說，當時這間屋應該值5億元左右。那麼，應該用多少錢才可以令對方割愛，賣給自己呢？開6至7億 ，相信業主已經心動；出到8億，一定會賣。因為比市價高60%，沒有不賣的理由吧，何況他買的時候只用了1億多！

 

　　但這位國內商人，放低的是一張16億支票。這樣，業主人收下支票，便急急收拾，兩個月之後搬出。對他來說1億多買回來的物業，能夠升值到5億，把它賣出，已經暗裏歡喜；賣到6、7億，已經是謝天謝地，劏雞還神了。

 

　　竟然來過16億，何止是天降橫財，還是幾生修道。

 

　　另一個超級富豪，兒子結婚前後，一個機緣之下看到一座別墅大宅出售。售價大約3億多，他立即落訂，為怕業主反悔，落訂一般5%，他給了15%，然後滿心歡喜的返家。

 

　　怎知第二天，超級富豪親自拿著臨時買賣合約去找地產經紀，說不好意思要撻訂了。他說兒子不喜歡，還罵了他一頓。說我們是起樓的，怎麼可以那麼蠢，樓怎麼可以值那麼貴！

 

　　原先喜洋洋的他，變成失落的樣子。

 

　　金錢在內地商人和富豪兒子這兩個人的世界裏，是甚麼樣的價值？

 

　　內地商人，窮家子弟出身，半工讀，捱過了苦日子，之後乘著時勢賺到了比天文數字還要多的財富。錢就像天跌下來一樣，怎樣花就花不完，他又怎會介意買的房子究竟值不值16億呢？

 

　　他就是要出一個業主不能拒絕的價錢，而且出手要令到所有人對他都「另眼相看」，他要別人知道，是他。

 

　　一個是白手興家富二代，即使是他老爸開山闢石賺回來的；但他對賺錢的興趣更大，起好的樓高價而沽，拖欠帳款壓搾分判商。他自己不是沒有地方住，更何況沒有人比他知道一層樓的價格。

 

　　他靠賣樓正賺取暴利，又怎願意給人在賣樓上佔他便宜呢？

 

　　前面是暴發戶的心態，後者是有錢賺盡典型，都是傲慢自大。

 

 

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