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20/06/2022

管理學問｜自認超班！無錢唔OT！為何「工作狂」上司會培養出「卸膊型」員工？

#管理 #職場 #人才管理 #辦公室貼士 #打工仔
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看為何有能者會窒礙公司發展？主管的兩難選擇：升職升不得、「炒魷」也不能！

 

　　「你沒試過類似情形嗎？」公關宣傳部門的主管問我是否遇過想升一位同事，但被拒絕。

 

　　我說：「當然有。但他們的理由較為充分。」

 

　　試過有女同事因為希望有多些時間照顧子女，拒絕升職；亦有同事希望專注在採訪工作，不想做管理；也有同事怕升了職會破壞和原來同級同事關係，而猶豫不決。

 

　　「更多的反而是怕自己能力不夠，不能承擔責任。」我說︰「不過，他們年齡大都是三十過外，跟現在年輕一輩大大不同。現在那批三十歲以下的員工，很多都不會認為自己能力不夠，更多的是認為自己超班，看不起上司，不尊重公司文化，又不肯蝕底。」

 

　　當時，許多管理層的朋友，都訴說那年代的員工，不好學又怕蝕底，凡事都計算清楚。想不到今天，情況一樣。

 

　　「沒加班費？不加班！」

 

　　「約了女朋友看戲，你們留下來搏殺吧！」

 

　　「明天星期六，我要睡覺。所以不要指望我星期一交到proposal。」

 

　　這是通病，卻不是我管理下的形態。我不敢說我所有下屬都是「搏殺格」，卻幾可肯定的是他們不會是「卸膊型」。

 

　　我們重視團隊精神，領導不同部門的採訪主任或編輯主任都直接向我負責。他們要承擔不同的KPI，以評估他們負責版面水平和是否受讀者歡迎，所以，他們不可能罔顧任何破壞團隊的行為或個人，因為他們最終要為此負責。

 

　　管理層架構上，我刻意減少層級。把原先八、九層的編輯梯隊，不管職級，改為三層管理。我之下可以是採主、編輯主任或美術總監，之下便是記者、編輯或美術設計，這樣便可減少上下層資訊交流容易出現的混亂和失誤。此外，此方法亦減少中層管理下情不上達，或濫權越限機會。

 

　　同事問：「若有下屬跟你說沒加班費不加班時，你會怎樣？」

 

　　「給他三次機會，三次之後便請他另謀高就。因為我們團隊是不會為斤斤計較的人保留職位的。」

 

　　我解釋的說︰「你下屬之所以敢於這樣，說不想像你般『工作狂』，都是你一手造成的。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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