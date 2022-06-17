為未來Apple Car鋪路！蘋果新一代CarPlay掌控行車數據、操作介面手機化，或成Tesla最強競爭對手？

蘋果造車的傳聞流傳多年，但一直只聞樓梯響，始終未見Apple Car的蹤影。剛於今個月初結束的蘋果開發者大會（Apple Worldwide Developers Conference，WWDC）上，Apple發表新一代版本《Car Play》，展現重大的功能躍進：從純粹的車載娛樂平台，進化為可讀取和顯示行車狀況資料的駕駛儀錶板系統，觸及以往只有車廠才可掌控的數據範疇。此舉不僅預示了未來Apple Car的操作體驗，更顯露了Apple對汽車市場的野心。

CarPlay與汽車硬件深度整合

2022年6月6日舉行的WWDC上，蘋果除公布新版手機作業系統《iOS 16》外，也向世人展示了新一代《CarPlay》。Apple指出，《CarPlay》將與汽車硬件深度整合，顛覆駕駛者與車輛之間的互動方式，新增功能包括：

- 向車廂內的多塊屏幕發送內容，包括：駕駛儀錶板、中控屏幕、副駕駛座影音顯示屏；

- 容許用戶按照個人喜好，選擇不同風格的數碼儀錶板介面；

- 可以在界面上添加Widget小工具，提供不同類型資訊；

- 顯示行駛車速、剩餘油量、引擎溫度、以及其他行車資訊；

- 直接控制空調、車窗、座椅等車廂設備。

當中以最後2項尤為重要，因為這代表著《CarPlay》能夠連通車輛底層數據與汽車作業系統。相比起舊版《CarPlay》只是提供影音播放和駕駛導航等簡單功能，今次發布的新版本卻嘗試從多方面重塑駕駛者的操作體驗，似乎有意藉此發展出可供Apple Car使用的智能座艙（Smart Cockpit）。

在WWDC 2022上，蘋果展示了一款超闊屏幕的《Carplay》界面設計，一次過把駕駛儀錶板、中控Widgets小工具、副駕駛座影音播放器橫向顯現出來。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

先行奠定Apple Car技術基礎

回顧蘋果產品發展史，每當Apple要進入某個新產品領域，都會先推出可以做為基礎的系統。2001年1月，蘋果釋出《iTunes》音樂播放軟件，約９個月後iPod隨身聽登場；2014年推出《HealthKit》與《Health》健康數據軟件，2015年Apple Watch智能手錶就亮相了。

2017年，蘋果推出《ARKit》擴增實境（AR）開發平台，即使至今尚未有相關的新產品發布，但官方卻一直在該平台上添加新技術，有機會成為日後Apple AR眼鏡的技術基礎。由此視之，新世代《CarPlay》的誕生也可能是要為未來Apple Car鋪路。

目前蘋果已找來14個汽車品牌做合作夥伴，將於2023年率先推出搭載新版《CarPlay》的車款，包括：越野路華（Land Rover）、梅斯特斯-平治（Mercedes-Benz）、保時捷（Porsche）、日產（Nissan）、福特（Ford）、林肯汽車（Lincoln）、奧迪（Audi）、積架（Jaguar）、極品（Acura）、富豪汽車（Volvo）、本田（Honda）、雷諾（Renault）、英菲尼迪（Infiniti）、以及極星（Polestar）。

在WWDC 2022上，蘋果公布了14個汽車品牌，將會在2023年推出搭載新一代《CarPlay》的車款，包括：豪華車品牌Audi、Mercedes-Benz、Porsche，以及親民車品牌Ford、Honda、Nissan等。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

改善用戶體驗預先擄獲人心

近年，大屏幕多媒體系統已成為新車型的必備裝置。部分車款會採用傳統的橫向式屏幕設計，也有部分會用上垂直式屏幕設定，惟後者搭配舊版《CarPlay》使用，卻會出現畫面非滿版顯示的情況。

為解決上述問題，新世代《CarPlay》改善了畫面分割效果和顯示比例，能夠自動適配橫向或垂直屏幕版面，讓顯示內容完整呈現，可說為整個汽車業豎立了車載系統界面設計的新標竿。

新一代《Carplay》能夠自動適配直向或橫向屏幕，達到滿版顯示的效果。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

Apple既拉攏多個汽車品牌加入新一代《CarPlay》陣營，又提高新版系統的界面兼容性，當然是希望讓更多消費者有機會使用《CarPlay》，從而讓他們慢慢習慣、甚至喜歡上其操作體驗；當用戶離不開《CarPlay》帶來的體驗後，日後就會更願意購買Apple Car。根據蘋果發表的調查數據，79%消費者在選購汽車時，只會考慮預載《CarPlay》的車款。

操作介面手機化讓人易上手

事實上，蘋果在新一代《CarPlay》的用戶體驗設計上確是花盡心思。新設的數碼儀錶板將駕駛者所需資訊整合在前方視線範圍內，不但可以顯示行車時速和里程，還可以顯現預估剩餘行駛時間、距離、天氣狀況、甚至時即時導航畫面，降低駕駛時視線離開前方而分心的風險。

新版《Carplay》數碼儀錶板可切換為駕駛導航畫面，並同框顯示行車速度、油箱油位、引擎溫度、以及預計抵達時間，讓駕駛者所需資訊整合在同一視線範圍內。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

車控功能的虛擬按鍵也被放置在更貼近駕駛者的中控屏幕上，一伸手就可以觸碰到，方便駕駛者直接控制空調風量、調整座椅位置、甚或啟動方向盤加熱等功能，減少操作時需要反覆切換界面的繁瑣程序。

使用舊版《Carplay》時，如要調節空調溫度，唯有先退出《Carplay》界面，始能執行有關操作。新版《Carplay》已連通汽車作業系統，所以無需退出原本界面，即能在選單上直接調節空調。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

同時，新版《CarPlay》又容許駕駛者按個人需要和喜好自訂界面，揀選不同的儀錶板顯示風格和版面布局，而且還可以在屏幕上加入Widgets小工具，就像使用智能手機的桌面設定般，讓用戶以最簡約方式呈現所需資訊。

用戶可以在新版《Carplay》界面上自行添加Widgets小工具，顯示預計抵達時間、油箱油位、剩餘距離、行事曆、目的地天氣狀況、以及世界時間等資訊。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

新世代《Carplay》容許用戶自訂駕駛儀錶板的顯示風格，包括模擬傳統指針（圖上）、或數值顯示面板（圖下）等，操作方式接近大家平日使用的智能手機。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

BMW對CarPlay有所忌憚

當新世代《CarPlay》被不同品牌車款廣泛採納後，蘋果非但可藉其出色的操作體驗來擄獲人心，還可以收集大量行車數據。Apple透過《CarPlay》與汽車系統的底層數據共享，能夠獲取油耗、能耗、引擎轉速等基礎數據，甚至藉由GPS間接取得汽車剎車、轉向等關鍵資料，然後便可以分析出車主的駕駛習慣、行駛路程等，這些將成為日後Apple Car研發的重要基礎。

然而，是否所有車廠都會願意為蘋果作嫁衣裳呢？答案當然是「不」！蘋果公布的新版《CarPlay》合作汽車品牌名單中，就找不到寶馬（BMW）與特斯拉（Tesla）的名字。外界認為，Apple這款新系統的侵略性太強，因而讓部分車廠有所忌憚。

BMW本是蘋果《CarPlay》的合作夥伴，但新世代《CarPlay》的合作名單卻榜上無名，只因雙方合作關係其實是時好時壞。《CarPlay》推出之初，BMW曾表示旗下車款不支援此系統；及至2016年，BMW才開始在特定車款引入《CarPlay》。

受到近年晶片荒的衝擊，BMW宣布將會發售不設《CarPlay》的新車款，以減少晶片用量；惟後來又表示，現正評估如何為旗下車款整合新一代《CarPlay》，可見雙方關係是若即若離。

馬斯克與庫克早年結下樑子

相較之下，特斯拉跟蘋果的關係就疏離得多。Tesla電動車面世以來，從未使用過《CarPlay》，這跟兩家公司的恩怨與潛在競爭有著莫大關係。

Apple Car計劃啟動後，蘋果經常向特斯拉高薪挖角，吸引多名重量級員工跳槽到蘋果任職，包括：Tesla汽車項目副總裁及工程高級副總裁Doug Field、負責監督動力系統開發的副總裁Michael Schwekutsch、自動駕駛部門副總裁Stuart Bowers、以及《Autopilot》自動駕駛系統開發總監Christopher 'CJ' Moore等。

Tesla創辦人兼執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）曾因此而一度怒言：「如果待在特斯拉不能成功，那麼就到蘋果工作吧！」更直言Apple是Tesla前員工的垃圾集中營。

2017年，特斯拉一度陷入破產邊緣，馬斯克聲稱，當時曾接觸蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook），欲討論Apple收購Tesla的可能性，惟卻遭拒絕見面。後來，事件傳出另一版本：蘋果一度有意收購特斯拉，於是庫克與馬斯克通電話商談，當時馬斯克開出讓他當Apple執行長的條件，結果雙方不歡而散。

蘋果是Tesla最強競爭對手

除此以外，當市場盛傳蘋果將於2025年推出Apple Car，承受最大衝擊者正是電動車龍頭特斯拉。觀乎Tesla電動車的最大競爭優勢，是軟硬整合做得比其他車廠更好。近兩年，特斯拉不斷地釋出新軟件功能，可讓車主付費訂閱，例如最受歡迎的「Full Self-Driving」自駕功能訂閱服務，為汽車行業開創軟件加值的營收模式。

這種軟硬整合與服務訂閱機制，正是蘋果的拿手好戲。Apple透過iPhone和iPad推出各式訂閱服務，諸如iCloud+、Apple Music、Apple TV+等。因此，蘋果如跨足汽車市場，勢必會走類似Tesla的軟件訂閱模式，成為特斯拉的全方位競爭對手。這亦是Tesla無意採用《CarPlay》的另一理由。

不過，表面上看似強勢的蘋果，在Apple Car項目推進上卻存在暗湧。著名蘋果分析師郭明錤在2022年3月爆料指，Apple Car開發團隊已解散一段時間，如要達到傳聞中2025年量產上市的目標，必需在3至6個月內重新組隊。

Apple Car高層離職軍心不穩

其實，Apple Car團隊內已經歷多名高層離職的風波。蘋果汽車團隊副總裁Doug Field離開蘋果，過檔至福特；負責工程管理的Joe Bass離職轉投Meta；負責汽車硬件的Michael Schwekutsch蟬過別枝，加入福士汽車（Volkswagen）；最新一名離職高層是蘋果自駕系統開發總監Christopher 'CJ' Moore，只做了9個月就決定辭職，跑到自駕初創公司Luminar擔任全球軟件開發團隊主管。

經過多番人事變遷後，蘋果決定委派公司資深老將、負責Apple Watch軟件開發的副總裁Kevin Lynch，出任Apple Car團隊領導人，力求穩住軍心。他上任後的首要任務是積極延攬人才，過去幾個月已從Tesla、Waymo、Mercedes-Benz、Volvo、Rivian，挖來大量有自駕車研發經驗的員工；2022年5月，更成功邀請Ford全球安全工程負責人Desi Ujkashevic加盟，成為團隊中為數不多、擁有汽車業背景的高層人員之一。

蘋果造車的想法已蘊釀8年有多，惟迄今為止尚未有公開具體進度。市場一直盛傳，Apple打算在2025年推出Apple Car，但根據郭明錤的最新評估，Apple Car可能要遲至2028年或之後始能面世。盡管如此，從新一代《Carplay》的發布，以及近期大舉招攬汽車業人才的動作，均可看出蘋果對汽車市場的野心仍在，勢必成為未來電動車、甚或自駕車市場發展的最大變數。

蘋果從未曾就Apple Car公布任何具體進度或是設計，但卻有不少網民發揮創意，自行設計Apple Car預想圖。圖中這款黑色概念車的設計意念就是來自iPhone手機。（圖片來源：Letsgodigital）

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