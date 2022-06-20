完成5年任期無愧於心 林鄭︰反修例衝突 非妥協可避免

【晴報專訊】即將卸任的特首林鄭月娥，近日多次談及任內經歷，被問到任內爆發反修例事件時，她稱不認為當日妥協或「跪低」便能避過這場大形社會衝突，因製造社會衝突的元素已在社會存在。她說對於能完成5年任期感開心，亦是無愧於心，認為5年任內香港已打下穩固經濟基礎，回到一國兩制的正軌。

林鄭月娥表示如任期仍有一兩年，會更進取讓市民生活復常。（資料圖片）

林鄭月娥接受傳媒訪問時，指過去5年是回歸以來最嚴峻的5年，從2016年立法會亂局、2019年反修例事件，以至新冠疫情籠罩，理解市民有鬱結、困擾和失望，但期內香港已打下穩固經濟基礎；惟她認為涉及政治的矛盾不易處理及修補，相信與回歸以來國民教育、對國家向心力、建立維護國安機制等都做得不夠有關。

冀議會有多元意見

被問到是否要為反修例事件負責任，她認為這不是單純修例的問題，而是社會出現了反中央力量，甚至鼓吹港獨和有組織性暴力，不認為當日妥協或「跪低」便能避免，因製造社會衝突的元素已存在，如同隨時會爆的「膿瘡」，她強調當日每個決定都符合「一國兩制」，對自己能完成5年任期感開心，亦是無愧於心。

她對香港民主發展亦感樂觀，希望議會有多元意見，因「一言堂」對社會並非好事，相信只要是愛國愛港，效忠特別行政區及擁護《基本法》就可加入管治架構。她又提到，如任期仍有一兩年，會更進取讓市民生活復常，現時希望留多點空間讓下屆政府決定。