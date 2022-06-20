周末剛搞了一場YT live，其中一個題目為「熊市股神」。大家很多時聽見「牛市股神」，此名稱有點嘲諷意味，意指大牛市之下雞犬皆升，好彩坐個順風車當了「股神」，運氣多於實力。當大市回調，大升後大冧，這班「牛市股神」就消失得無影無蹤。

按過往觀察，每次大牛市總有主題，如科網、紅籌股、中概股之類，於當刻炒賣當時價格飛升的資產，大賺一筆，令不少「牛市股神」一夜成名。他們會於傳媒上分享心得，自以為有高超的分析能力與眼光獨到。但當該熱潮過後，熊市來臨，那一批「牛市股神」總會消聲匿跡，多年後亦不多人能記得他們。

於直播中提到一些「牛市股神」的卓號與事跡，例如excel股神、美女股神，過去，我曾經拿他們作為一些分享會討論議題，他們當時真是一時無兩，但多年後再被提起他們，記得他們的網友不多。

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直播當晚提出「熊市股神」，這個稱號好像未有人提及，意指於熊市中仍能大賺，這個難度極高，因此他們隨時被捧為真正股神。討論後，可總結出兩類「熊市股神」。

第一類，是透過估中熊市來臨而大手沽空的人，非常出名的有Michael Burry，當年於金融海嘯時大手活空，電影The Big Shot進一步增加他的知名度。另一位是有「沽神」之稱的億萬富豪兼基金經理John Paulson，亦是靠沽空大賺。

只不過這一類「熊市股神」亦需要不少運氣。記得當年金融海嘯，美國政府沒有拯救雷曼，釀成全球股災，在此之前，其實貝爾斯登公司先過雷曼倒閉，美國政府沒有拯救，後果未有如雷曼般嚴重。但見到雷曼倒閉，美國政府才決定拯救後來出事的AIG，大量印銀紙救市。

這代表整個金融海嘯的劇情極度取決於當刻的事情發展，並無絕對。試想想這些情景，若當以上「熊市股神」作出大手沽空之時，美國股市出事的情況推遲兩三年又如何呢？美國政府一開始就極速出手救市又如何呢？又或者雷曼倒閉後，美國政府依然沒有出手救AIG呢？這代表情況可以比預期好，亦可以更差。但問題是沽空者未必能等，隨時被「夾死」。

另一類，是靠扎實的價值投資去檢視資產值不值。由於熊市出現之前多是大牛市，資產價格水漲船高，價值投資者唯有忍手，因而累積大量現金。當到熊市出現，大部分人身家暴跌，呼天搶地之際，他們卻能斯斯然出手。

相信大家心目中，大概會想到哪些人能做到這一類「熊市股神」吧。大家會留意，過去多次熊市，他或他們總能出手大賺，而且不用透過沽空操作等高危動作去達成，這正是我想追求的境界。

相關影片：https://youtu.be/tYu1wcIXqDI