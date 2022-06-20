造型師轉型！糅合東西方風格吸客、與服裝名店合作！陶藝師︰做生意忌急躁，品牌突圍靠3招

想在香港創業追夢從來都不容易，即使傾盡所有心力和積蓄，也不保證成功。

Mceramics design創辦人Mariane Chan曾任時裝造型師多年，於2018年創立個人陶藝品牌，搖身一變成為創業家。

近期與國際品牌Chloé合作的陶瓷品牌Mceramics design，其創辦人Mariane Chan（陳慧珊），由服裝造型師轉戰陶藝界，更於2018年創立出個人陶藝品牌，靠一雙手捏出商機。

談到疫情時的生意，因為有餐廳趁機重整，為市場復甦備戰，故此她的生意並未受太大影響。

興趣成為事業，是不少人的夢想，但能實現的又有幾人？Mariane早年曾在江西景德鎮及日本瀨戶市學習陶藝。「一開始做陶瓷只是興趣，未認真打算發展成一門生意。」

做生意如製陶 不氣餒勿急躁

直到有開餐廳的朋友提議讓她幫忙做一套碗碟後，作品就開始逐漸被旁人看到，亦陸續收到其他機構的合作邀請。令她發現擁有陶藝手藝除了可開工作坊維生外，更可以創立個人品牌，於是決心將興趣發展成事業。據了解，現時每月平均有5位數字收入，業務約9成來自客戶定單，個別零售不足1成。

由於是一人工作室，Mariane偏向接小量定單，雖然創作產量較小，卻能設計出具個人色彩的產品。

Mariane笑言，對做陶瓷有一定心得，但談到經營業務仍屬摸索階段，但她認為做生意跟做陶瓷一樣，需要平心靜氣，亦不可輕易氣餒。她解釋：「陶瓷在燒製過程中，不時會出現瑕疵，甚至裂開或爆開，一開始面對難免會覺得氣惱，但後來學懂了淡然面對，再仔細翻查問題成因，下次再改善。」因為心裏愈急，事情反而愈做不好，做生意的道理亦一樣。

一個人獨資做生意，難免要獨力面對不少困難。除了專注設計外，Mariane亦要兼顧應對客人和品牌宣傳等。她表示，由於是一人工作室，作品從設計、練泥、上釉及燒製晾乾等，最少需兩星期時間，故偏向接小量定單，每次約50至100套碗碟左右。雖然創作產量甚微，卻漸漸設計出具其個人色彩的產品。

陶藝創作不算罕有，惟要吸引市場注意，Mariane認為必須有較特別的定位。她的作品糅合東方的傳統技術和文化，同時亦結合西方的趣味和現代風格。

主攻客戶定單 每月收入5位數

為拓展商機，Mariane曾與多個不同單位合作，成功與知名品牌Chloé合作。（受訪者提供圖片）

在一次偶然機會下，她收到來自知名品牌Chloé的合作邀請，指正在世界各地搜羅當地的藝術家合作，在比較不同的陶瓷品牌後，認為她可以成為香港陶瓷的代表，因而邀請她共同合作擺出個人展品，此次合作機會為她帶來莫大的鼓舞，對品牌的前景有了堅定的信心。

品牌現時還未有實體店，銷售業務主要依靠網上商店，但Mariane認為，經營模式雖然看似有所限制，但其實網上零售的覆蓋面更廣，可接觸世界各地的客人。

談及品牌的未來發展路向時，她表示，未來仍會專注於處理客戶定單，同時希望有機會可開個人陶瓷展。