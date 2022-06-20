世界上最危險的人？阿桑奇被送美受審後遺症





曾轟動全球的阿桑奇案，纏繞多年後，日前英國法院終於簽署法令，這位維基解密創始人將被引渡到美國受審，而他所面臨的控罪包括多項間諜刑事行為，最高刑罰為175年。阿桑奇支持者和眾多新聞組織立刻群起攻之。最令人擔憂的是，「五眼聯盟」中的英美澳三國如何合力打擊不利他們的新聞自由，即使在自由世界，真相也得要在強權面前卻步。



在國際新聞界中，大家都明白，如果指控不是來自美國，英國都不會這樣狠下判令，澳洲也不會對擁有澳洲國藉的國民阿桑奇置之不理。看看前澳洲總理莫里森在任時怎樣就此案表態，他說:「任何在海外的澳洲人如果陷入法律麻煩中，那麼他們便得去面對當地的司法系統。」他還說，澳洲不會因阿桑奇的名氣而提供任何特殊對待。



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可是，澳洲政府於年前才為9名在印尼被抓的澳洲藉毒販奔波營救，怎麼一位為真相被控的國民不比毒販來得更值得國家保護，就只是因為阿桑奇是美國要懲罰的人？不過，阿里森也受到不少選民懲罰，在早前大選不向他投下一票而令其下台。



阿桑奇對美國而言是心頭刺，必須不惜一切手段除之而後快。去年阿桑奇案的主要控方證人Sigurdur Thordarson，爆出他原來偽造供詞誣衊阿桑奇。他原本是維基解密一名義工，受到美國有關方面的利誘，轉作污點證人。另一方面，美國則同時攻擊阿桑奇個人品格和形象作為主要策略，欲轉移大眾的視線。



Thordarson接受一份冰島雙周刊《Stundin》訪問，承認他只是維基解密的義務工作者，但他受美方拘捕時，講成是阿桑奇的密切戰友，受他唆擺行事，並揭露所謂《維基解密》的背後陰謀，全是子虛烏有，只因當時他受美方威迫，偽造證供，以換取不被美方起訴的條件。



這位污點證人的訪問甚具爆炸性，詳情可參考去年6月26日《Stundin》的報道，當中還涉及美方如何誤導冰島官員以取得他們的合作。至於Thordarson為甚麼在此刻挺身而出，現在仍是一個謎。原本這足以令阿桑奇案失去立案的基礎，英國法院暫緩引渡令，但最终還是敵不過美國的壓力而發出引渡判決。



如果新聞工作者的天職就是調查和揭露與公眾利益相關的故事，那麼，阿桑奇的貢獻頗多，因他把真相揭露，讓我們驚覺戰爭的謊言和黑暗，或許可對戰爭發動者收阻嚇之效，實在是功德無量。他有能力取得美國機密檔案，令當權者的不當行為暴露於陽光之下，而我們對此亦有知情的權利。



最重要的是，阿桑奇所取得的全是真憑實據的原材料，讓大眾辨別，不涉及假新聞和偽造資訊，以圖為政治服務。要知道，阿桑奇是位生於冰島的澳洲人，受美國起訴後，一直匿藏於駐倫敦的厄瓜多爾大使館，可是，美國仍可拿著「美國國家安全」這把尚方寶劍，全球追殺阿桑奇，從奧巴馬、特朗普到拜登，都不放過他。



正如美國學者喬姆斯基所說，當美國政府正式向阿桑奇進行起訴，並下全球追殺令，其實已對新聞自由發出了一個非常危險的信號，就是美國正試圖實現連專制政權都只能夢寐以求的事情:決定全球新聞工作者甚麼可以寫和甚麼不能寫。不僅僅是阿桑奇，所有吹哨者和新聞業本身，如果要與美國當權者為敵，那管你是哪一個國籍，都會遭到同樣審判。



阿桑奇為了逃避美國追殺，他至今顏容衰老，健康惡化，這麼多年來，國際人權組織、新聞工作組織和聯合國人權委員會等等，紛紛簽名聲援，但美國完全沒有理會。美國雖有第一憲法修正案保障宗教丶言論丶新聞和集會自由，但當他們認為有敵對勢力威脅國家安全，這個修正案便管不著了。



美政府用間諜罪和國安理由來指控阿桑奇這位非美國公民，務必要把他引渡到美，置他於死地不可。在美國，大部分主流媒體都認為美國政府做法危及新聞自由，高呼撤銷對阿桑奇的指控，可惜最後還是敗下來。阿桑奇因握有真相被全球各軍政界視為世上最危險的人物，人民卻視他為黑客羅賓漢，他令世界進入解密時代2.0。那麼，他的命運將會如何？非常值得大家的關注。