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20/06/2022

35年的經典！復修版《秋天的童話》7月放映！回味靚人靚衫靚景！「船頭尺」發憤圖強的結局是好是壞？

#《秋天的童話》 #周潤發 #經典電影 #集體回憶 #張婉婷 #陳百強 #鍾楚紅 #電影 #復修版《秋天的童話》
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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　怎說，《秋天的童話》也算是一代港人的集體回憶！

 

　　電影上映那年，我剛好大學三年級，跟男友 (即外子) 看罷電影走出來的一刻，腦海不斷浮現：我都要改頭換面，一身這樣穿戴 ……

 

　　明明白白是一個愛情故事，我則重點轉移，著眼於電影中型男美女的衣著打扮，他們一身的衣飾設定，完全反映製作團隊的藝術心思，35年後再看，依舊時尚講究，沒丁點違和落伍。

 

　　飾演船頭尺的周潤發，表面不修邊幅，一件白恤衫配卡其色針織外套，頭頂球帽、手執球棒，卻出奇的型格，發哥的高䠷身段、隨意率性，應記一功。

 

 

　　飾演Vincent的陳百強及飾演十三妹的鍾楚紅都是留學生，穿戴簡約，書院味濃。陳百強衣飾都以黑、白色系為主調，戲份雖少，每一鏡都相當吸睛，其中一場穿了一件鮮黃色套頭冷衫，外加黑色長身外套，搶眼得來又不失神秘冷漠，再架一個復古圓框平光眼鏡，實在不得了。

 

 

　　至於鍾楚紅的寬鬆黑色西裝外套、白色襯衣、黑色套頭樽領冷衫、格仔襯衫、牛仔褲、彩色圍巾、白球鞋等，低調和諧，舒適輕便，時而展露爽朗活潑的性格，時而滲透溫婉動人的嬌羞。

 

 

　　那一年，我無論髮型衣飾，幾乎都是全力抄襲十三妹，尤其電影中曾經出現兩次的那道格仔長裙，愛煞了，但找遍天涯海角，始終無法找到色彩如斯清新卻又嬌嫩欲滴的格仔拼布；也罷，無法一模一樣，找到相近的，東施效顰，照穿如宜。

 

 

　　Vincent跟十三妹同場機會不多，但每次出現，他倆的衣飾都是襯到絕，雖然電影最終沒安排二人成為一對，鏡頭前隨意一站，就是一對璧人。

 

 

　　靚人靚衫靚景都是《秋天的童話》的優勢，可惜，由始至終並未列入我個人的經典電影名單內，因為劇情太過平舖直述，不過就是一個「不自量力的醜陋小青蛙，愛上甜美可人小公主」的愛情故事，35年前看，已然不大觸動，尤其失望於那個「青蛙成了王子，跟公主從此快快樂樂生活下去」的結局。

 

　　船頭尺好賭、粗言穢語、爛撻撻， Vincent官仔骨骨、斯文淡定，如果我們是十三妹，會因為這個年過三十的草根粗漢船頭尺，而捨棄年輕溫柔的富家子Vincent嗎？

 

　　縱使Vincent花心，一出國，即見異思遷，但離鄉別井，寂寞難耐，我們絕對理解；更何況，Vincent終歸低聲下氣，承認犯錯，積極修和。浪子回頭金不換，我們都懂！
故事寫到這裏便好了......

 

　　十三妹放棄Vincent，同時放棄船頭尺，獨自離開紐約，到長島生活，與其把自己的未來託付於別人，倒不如好好掌握在自己手裏，最終，十三妹選擇依靠自己。

 

　　說穿了，他們終究是來自不同世界的人，對船頭尺來說，十三妹遙不可及，但對十三妹來說，現實生活裏的Vincent，同樣觸不到，更枉論親近。

 

 

　　電影就這樣劃上休止符，多好，日後如何如何，讓觀眾自行想像，一切，可堪回味。

 

　　幹嗎硬要船頭尺戒煙戒酒發奮發圖強學好英文，成為岸堤小店Sampan 的老闆，然後西裝骨骨的站在店面，以一口字正腔圓的英語招呼客人：Table for two?

 

　　誰不嚮往童話成真？尤其在這個現實無情的殘酷成人世界裏。電影溫柔細膩地替我們圓夢，把現實生活中的種種「不可能」，一一實現，偏偏真實人生，就是十萬個「不可能」，在在令人絕望。

 

　　果如是真愛，我們就不會介意跟一個又煙又酒爛賭又爛口的窮光蛋一起，只因你知道，無論外圍世界變成怎樣，他最疼的還是你，已然足夠。

 

　　不要說我雞蛋裏挑骨頭，同樣的電影處理手法，如《瘦身男女》，男主角最後成功減磅，變得瀟灑俊朗，我都認為是一個敗筆；反觀《史力加》的結局，處理就大不同，公主在解除女巫魔咒回復真身後，竟現出一塊大鼻豬樣臉，但史力加依舊情深款款愛護有加。It’s true love and this is how you can tell!

 

　　噢，這樣隨手拉雜，竟也寫了一千五百多字，要收筆，但意猶未盡，下星期繼續。

 

　　順帶一提，有點經歷、仍帶點浪漫的閑人可留意，《秋天的童話》於 35年後的今天，推出復修版， 並於7月假高先電影院放映5場，不妨考慮再度入場，跟導演張婉婷於放映後的分享會，一起延續浪漫，繼續編寫童話。(利申：沒收廣告費啊！)

 

 

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