35年的經典！復修版《秋天的童話》7月放映！回味靚人靚衫靚景！「船頭尺」發憤圖強的結局是好是壞？

怎說,《秋天的童話》也算是一代港人的集體回憶!

電影上映那年,我剛好大學三年級,跟男友 (即外子) 看罷電影走出來的一刻,腦海不斷浮現:我都要改頭換面,一身這樣穿戴 ……

明明白白是一個愛情故事,我則重點轉移,著眼於電影中型男美女的衣著打扮,他們一身的衣飾設定,完全反映製作團隊的藝術心思,35年後再看,依舊時尚講究,沒丁點違和落伍。

飾演船頭尺的周潤發,表面不修邊幅,一件白恤衫配卡其色針織外套,頭頂球帽、手執球棒,卻出奇的型格,發哥的高䠷身段、隨意率性,應記一功。

飾演Vincent的陳百強及飾演十三妹的鍾楚紅都是留學生,穿戴簡約,書院味濃。陳百強衣飾都以黑、白色系為主調,戲份雖少,每一鏡都相當吸睛,其中一場穿了一件鮮黃色套頭冷衫,外加黑色長身外套,搶眼得來又不失神秘冷漠,再架一個復古圓框平光眼鏡,實在不得了。

至於鍾楚紅的寬鬆黑色西裝外套、白色襯衣、黑色套頭樽領冷衫、格仔襯衫、牛仔褲、彩色圍巾、白球鞋等,低調和諧,舒適輕便,時而展露爽朗活潑的性格,時而滲透溫婉動人的嬌羞。

那一年,我無論髮型衣飾,幾乎都是全力抄襲十三妹,尤其電影中曾經出現兩次的那道格仔長裙,愛煞了,但找遍天涯海角,始終無法找到色彩如斯清新卻又嬌嫩欲滴的格仔拼布;也罷,無法一模一樣,找到相近的,東施效顰,照穿如宜。

Vincent跟十三妹同場機會不多,但每次出現,他倆的衣飾都是襯到絕,雖然電影最終沒安排二人成為一對,鏡頭前隨意一站,就是一對璧人。

靚人靚衫靚景都是《秋天的童話》的優勢,可惜,由始至終並未列入我個人的經典電影名單內,因為劇情太過平舖直述,不過就是一個「不自量力的醜陋小青蛙,愛上甜美可人小公主」的愛情故事,35年前看,已然不大觸動,尤其失望於那個「青蛙成了王子,跟公主從此快快樂樂生活下去」的結局。

船頭尺好賭、粗言穢語、爛撻撻, Vincent官仔骨骨、斯文淡定,如果我們是十三妹,會因為這個年過三十的草根粗漢船頭尺,而捨棄年輕溫柔的富家子Vincent嗎?

縱使Vincent花心,一出國,即見異思遷,但離鄉別井,寂寞難耐,我們絕對理解;更何況,Vincent終歸低聲下氣,承認犯錯,積極修和。浪子回頭金不換,我們都懂!

故事寫到這裏便好了......

十三妹放棄Vincent,同時放棄船頭尺,獨自離開紐約,到長島生活,與其把自己的未來託付於別人,倒不如好好掌握在自己手裏,最終,十三妹選擇依靠自己。

說穿了,他們終究是來自不同世界的人,對船頭尺來說,十三妹遙不可及,但對十三妹來說,現實生活裏的Vincent,同樣觸不到,更枉論親近。

電影就這樣劃上休止符,多好,日後如何如何,讓觀眾自行想像,一切,可堪回味。

幹嗎硬要船頭尺戒煙戒酒發奮發圖強學好英文,成為岸堤小店Sampan 的老闆,然後西裝骨骨的站在店面,以一口字正腔圓的英語招呼客人:Table for two?

誰不嚮往童話成真?尤其在這個現實無情的殘酷成人世界裏。電影溫柔細膩地替我們圓夢,把現實生活中的種種「不可能」,一一實現,偏偏真實人生,就是十萬個「不可能」,在在令人絕望。

果如是真愛,我們就不會介意跟一個又煙又酒爛賭又爛口的窮光蛋一起,只因你知道,無論外圍世界變成怎樣,他最疼的還是你,已然足夠。

不要說我雞蛋裏挑骨頭,同樣的電影處理手法,如《瘦身男女》,男主角最後成功減磅,變得瀟灑俊朗,我都認為是一個敗筆;反觀《史力加》的結局,處理就大不同,公主在解除女巫魔咒回復真身後,竟現出一塊大鼻豬樣臉,但史力加依舊情深款款愛護有加。It’s true love and this is how you can tell!

噢,這樣隨手拉雜,竟也寫了一千五百多字,要收筆,但意猶未盡,下星期繼續。

順帶一提,有點經歷、仍帶點浪漫的閑人可留意,《秋天的童話》於 35年後的今天,推出復修版, 並於7月假高先電影院放映5場,不妨考慮再度入場,跟導演張婉婷於放映後的分享會,一起延續浪漫,繼續編寫童話。(利申:沒收廣告費啊!)