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20/06/2022

令人心跳加速逾2成！意大利語登「最性感語言排行榜」榜首！韓語、普通話屈居第7？廣東話又點？

#打工仔 #意大利語 #排行榜 #語言學 #心率表現 #最性感語言 #口音 #語言
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　Ho una cotta per te.（我對你一見鍾情。）

　　Mi sono innamorato a di te.（我深深愛上你了。）

 

　　用意大利語說出來的情話，聽起來好像特別動人？原來有科學根據！語言學習在線平台Preply曾進行一項關於「最性感語言」的實驗，研究團隊讓參加試驗的人士聆聽13個國家的語言（包括意大利語、葡萄牙語、韓語、日本語等），同時監察他們的心率表現，藉此找出哪種語言聽起來最有吸引力！實驗結果發現：意大利語對人的心率影響最大！足足加快23%！

 

　　參與研究的語言學家Aleksandra Stevanovic指，這是因為意大利語每個音節皆以「元音」做結尾，每個音節都讀音分明，聽起來較有音樂節奏感，讓人感覺特別舒服！即使是嗓門比較低沉的人，說起意大利語時，亦一樣很有魅力！其他上榜的口音，包括葡萄牙語、西班牙語、俄語、希臘語、法語等！

 

 

即睇「最性感語言」排行榜！

 

第1位：意大利語（心率+23%）

第2位：葡萄牙語（心率+20%）

第3位：西班牙語、俄語、希臘語、法語（心率+18%）

第7位：韓語、波蘭語、普通話（心率+17%）

第10位：日本語、德語、印度語（心率+15%）

第13位：荷蘭語（心率+12%）

 

　　從排行榜可見，韓語和普通話雖然屈居第7位，卻是亞洲語言中最具吸引力的語言，同樣會令人的心率加快17%！日本語則稍遜一籌，只能令人的心率加快15%！

 

　　相對之下，荷蘭語的吸引力最低（心率+12%），只有意大利語的一半效果！

 

　　至於聲調變化豐富的廣東話，因為未有被納入研究，所以沒有任何排名！不過依編者所見，廣東話有六調九聲，保留中古漢語「平上去入各分陰陽」的調類格局，能充分表達情感，想要打入「最具吸引力語言排行榜」十大甚至三甲，應該也不難吧！大家又點睇？

 

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