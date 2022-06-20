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20/06/2022

月經先後無定期？經期混亂是衝任氣血不調，分4類型！長期心情不穩肝鬱，飲薄荷水鴨湯！

#中醫 #湯水 #食療 #針灸 #情緒 #情志 #肝腎虧損 #腎虛 #肝鬱 #提早收經 #經亂 #月經愆期 #經水先後無定期 #月經先後無定期 #健康 #月經
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　很多朋友由於疫情關係被迫呆待在香港，數年沒有出門，隨著外國入境管制開始放寬，大家對旅遊的慾望太饑餓，所以朋友們都踴躍地殺出香港，重過正常的生活，快樂的人生，Ada便是其中一人。

 

　　Ada相約診所見面，並問道：「譚博你好，我將會去旅遊順道浸溫泉，但是月經周期不定，時而早兩周，時而遲十天，試過最遲遲了一個月，月經來潮比天氣更難預測，最弊就是回港後還要入住隔離酒店，旅行又諸多不便，以前並非這樣不穩定的，其實究竟何解會出現這個問題？是否提示會提早收經？我才不足40歲，實在令我擔心焦慮！致於經血量時多時少，色紫紅有塊，每次月經期間都感覺身體疲憊、乳房脹痛、腰痛、不能久站。總之每次經期都令我異常痛苦，究竟我出了甚麼事？」

 

　　我答：「月經周期或前、或後1-2周者，稱為『月經先後無定期』，又稱『經水先後無定期』、『月經愆期』、『經亂』等。

 

　　其主要原因是衝任氣血不調，血海蓄溢失常。其分型有肝鬱型、腎虛型，以及肝腎虧損型。

 

　　1. 肝鬱證：平素情志不穩、鬱悶或焦慮等，月經色暗紅或紫紅、胸脅、乳房、少腹脹痛、脘悶不舒、時嘆息。

* 治法：疏肝理氣調經

 

　　2. 腎虛證：月經量少、色淡暗、質清稀，或腰骶疼痛或腰痠腿軟。

* 治法：補腎調經

 

　　3. 肝腎虧損證：平素過勞、長期壓力、捱夜、睡眠質素欠佳等而導致肝腎虧虛，多見月經色暗紅或暗淡，或有塊，或有痛經，經行乳房脹痛、腰膝痠軟、頭暈頭痛、腦髓空虛、精神意志不集中等。

* 治法：補益肝腎，疏肝調經

 

《少女情懷經是M》劇照

 

　　而Ada你的情況，就是長期情志不穩而導致的肝鬱證，所以要疏肝理氣調經。當然，若果臟腑功能持續欠佳，是會影響正常月經的發展，導致子宮內膜氣血欠佳，有提早收經的風險。」

 

　　Ada續：「我當然情志不穩和抑鬱，困了在香港幾年，所以無論如何你都要幫我盡快調理好身體，治好這個病，好讓我輕鬆自在去旅遊，玩個痛快。」

 

　　我答：「用針灸治療：疏肝養腎，理血調經，以任脈、足太陰經穴為主。

 

* 針刺主穴取：關元、三陰交、肝俞

* 配穴：肝鬱配期門，太衝。腎虛配腎俞、太谿。佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。

 

　　也可嘗試食療。

 

薄荷水鴨湯（1人分量）

材料：薄荷8克、乾百合30克、玉竹25克、鴨肉400克、薑片25克、料酒及海鹽適量。

 

做法：

 

　　1. 洗淨鴨肉切成小塊。

　　2. 鍋中注入適量清水燒開，倒入鴨塊，淋入適量料酒，煮至沸，氽去血水，撈出鴨肉備用。

 　3. 砂鍋中注入適量清水，倒入鴨肉，撒入薑片，放入薄荷、百合、玉竹，加入少許料酒，燒開後用小火燉1小時，至食材熟透。

　　4. 放入少許海鹽，攪拌勻，略煮片刻，至食材入味即可。

 

　　服法：佐餐熱服

 

　　禁忌：感冒、大病或長期病患者，建議服用前，先諮詢合資格的註冊中醫。 」

 

　　Ada説：「我興致勃勃趕出門去旅遊，實在沒時間做湯，還是針灸快靚正！」

 

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