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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/06/2022

好書推介：《The Four》——分析Amazon、Apple、Facebook、Google的演算法！沉醉於高科技、方便之際，我們付出了甚麼沉重代價？

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　　全球76億人，平均上網5至6分鐘就有1分鐘花在Facebook上；美國有一半消費者搜尋產品時，第一個到訪的網站就是Amazon；Google，每天回答接近40億個搜尋問題；Apple iOS熱點區，是全球最有錢的人居住的地方。這4家超級企業，除了科技和資本外，有甚麼關鍵因素使它們長期成功？在為大家提供前所未有的體驗之時，其背後的演算法，除了深入了解我們以至人性，還主宰著甚麼？我們享受科技帶來的方便，付出了甚麼沉重代價而不自知？今集「好書看多點」，資深傳媒人潘少權就為我們介紹紐約大學商學院教授Scott Galloway的著作《The Four——The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google》。了解過作者分析，下次在網購、使用社交平台、追隨新電子產品和請教網絡大神之時，可會有多一點啟發、反思？

 

 

 

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