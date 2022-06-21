林鄭︰現屆民生成績不錯 北都明日大嶼下屆延續

【晴報專訊】特首林鄭月娥即將卸任，她接受多間傳媒訪問時表示，外界都聚焦其任內2件大事，包括修例風波及疫情，但本屆政府在民生方面亦交出不錯成績，如取消強積金對沖、勞工假期與法定假期看齊、延長法定產假等。對其「班底」在新一屆政府被「清零」，她稱個別官員與她一樣打算「交棒」，相信現屆如明日大嶼、北部都會區等政策可延續至下屆政府。

林鄭稱卸任後將與丈夫各自精采（資料圖片）

她又指，在其任內本港出現了一些問題，讓大家更理解「一國兩制」的精神，認為國安法訂立及實施後，不代表社會從此天下太平，政府應繼續加強香港人的國家認同，要在學校教育「正本清源」，必須有國民教育，「如發現哪個位置或暴露國家風險，就要將漏洞填補。」

被問及會否認為與市民關係「麻麻地」，她說是客觀因素使然，自己以平常心看待。至於出現移民潮，她稱可推出招攬人才新措施，如為在本港大學的內地分校畢業生，提供來港發展的便利政策。

對卸任後的計劃，她指宣布不連任後如釋重負，期望日後可重拾運動、旅遊及多作個人增值，並透露丈夫「擔心我日日煩住佢」，故打算「各自精采」；又直言最仰慕2名兒子，稱讚有主見及獨立，愛好於追求學術。