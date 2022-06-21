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21/06/2022

增1327確診創新高 408師生染疫 6校7班級停課

#肺炎疫情 #停課
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　　【晴報專訊】疫勢高升，昨增至1,327人感染，再創單日新高，289間學校爆出408人中招，當中6校共7班學生需停課。政府專家顧問許樹昌估計，父親節效應或使疫情反彈，單日確診可能重上2,000宗水平。醫管局強調若有大量新冠病人出現，數日內可調動數千病床應急。衞生防護中心指，疫情現每10至14日才「翻一翻」，較第5波初期緩慢，但難估何時見頂。

 

聖士提反書院亦有3人染疫，該班級需停課。（資料圖片）

 

　　港昨多1,186宗本地感染，141宗輸入個案，共計1,327人染疫。有患大腸癌53歲男染疫後病逝，將交死因庭跟進。

 

　　289間學校呈報408宗個案，涉335名學生及73名教師，6間學校有7班爆疫需停課，當中香港青年協會李兆基書院繼1B及1D英文班爆疫後，1B班再多2人感染，累計3學生中招。傳染病處主任張竹君強調，全港有逾80萬師生每日快測，7班停課佔比不多，且未見有全校蔓延趨勢，局部停課仍有效。

 

父親節聚餐 單日或重上2000宗

 

　　另4間院舍多8人感染，其中觀塘松山府邸（彩霞居）有5院友前日（19日）轉陽，正調查與院舍3月份爆疫是否有關，約44人要檢疫。昨多4宗BA.2.12.1關連個案，1人在青沙管制區工作，區內早有7人中招。

 

　　許樹昌估計，父親節聚餐高峰後，疫情或明顯反彈，單日確診或徘徊在1,000至2,000宗水平，惟若仍是輕症，問題不大，最重要是醫療系統能承受。張竹君指，疫情緩慢上升，確診不像第5波初期「數日翻一翻」，要隔10至14日才翻倍，相信因大部分人已有免疫力，惟難估計何時見頂。

 

　　醫管局總行政經理何婉霞指，已指示各聯網制定實名制更表隨時調動人手，一旦現大量新冠患者，數日內可重啟數千病床；亞博館新冠治療中心、北大嶼山醫院香港感染控制中心可短時間接收患者，做到「床等人」。

 

 

轉載自: 晴報

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