發揮「金句王」本色 黎明喜見近年樂壇蓬勃

【晴報專訊】紫荊文化集團、麗新集團昨日舉行簽約儀式，宣布雙方於電影投資、音樂及演出製作等方面開展合作。近年難得出席公開活動的「金句王」黎明，於台上發表講話，再次爆金句勉勵同業；同場的古天樂（古仔）則希望有志的年輕人投身影圈，實現電影夢。

黎明貫徹一貫作風，未有接受訪問便離開。

在簽約儀式上，兩大集團公布一系列合作計劃，其中為慶祝香港回歸25周年，多間電影公司聯合出品的新片《一樣的天空》將於後日上映；而有關航天題材的科幻電影《天梯》亦積極籌備當中。在音樂方面，雙方會合辦大灣區歌唱比賽，發掘優秀的音樂人才。

身為合作參與者的黎明，昨日出席活動，並於台上大爆金句。他表示︰「身為樂壇一分子，好開心見到近年嘅香港樂壇蓬勃，但做音樂最難係『講到做到』，如果好想做一首歌，做唔到出嚟會好難受，但做到出嚟無人聽就更難過。」黎明又鼓勵同業一起把歌做好，有好作品自然就能產生更多交流，甚至將作品帶到其他國家。

麗新集團主席林建岳

古天樂開拍太空題材電影

古仔希望更多年輕人投身影圈。

至於古仔同樣有份在台上發言，他表示《天梯》是以太空探索為故事題材，非常開心能得到國家航天局的協助。問他為何開拍太空電影？古仔表示︰「今次係用咗LED實景拍攝，人類會出去太空打仗。其實我哋會喺一個『黑盒』入面搭景，係比較複雜…之前拍太空片都要靠想像去演戲，但今次我哋就將以往想像嘅畫面，好實在咁做晒出嚟，令到真實感比較強；同時今次呢個製作希望可以吸納到更多年輕人投身影圈，幫助佢哋實現電影夢。」

姜皓文有份出席活動。