疫情下停工另有得著 鄭融隨遇而安看淡得失

【晴報專訊】相隔九年,鄭融(Stephanie)將於下月16日假麥花臣場館舉行個人演唱會《TRUTH AND DARE》。新冠肺炎疫情至今已兩年多,不少藝人的工作一度停滯不前,Stephanie亦不例外;不過,她坦言在疫情期間,心境得以平靜下來,反而有另一番得著及體會,懂得抱著隨遇而安的心態,將一切視作收穫和寶貴經歷。

去年,鄭融以一曲《多喝水》成為逆市奇葩,為充斥負面情緒的社會帶來安慰,歌曲在今年初的各大樂壇頒獎禮,均獲得不俗的成績。下月開騷的Stephanie,談及演唱會名字《TRUTH AND DARE》的由來,她解釋︰「『Truth Or Dare(真心話大冒險)』這遊戲很好玩、很刺激,而我的歌曲有狂熱澎湃的快歌,亦有與自己內心深處對話的慢歌,演唱會就是要包羅萬有,所以用『Truth And Dare』包含這一切。」

面對疫情,Stephanie積極學習平衡工作與生活。

為樂壇追星熱潮感高興

自疫情以來,眾多演唱會及娛樂活動大受影響,演藝圈不少台前幕後都手停口停,面臨失業。今次得以開騷,Stephanie大感期待︰「疫情令我思考,如何在生活上取得平衡?沒有疫情時,大家的重點都放在工作上,只會想著如何做得更多,但當不能控制外在環境時,就只能夠隨遇而安。疫情下,唱片公司擔心出新歌未能配合宣傳,就算(歌曲)有成績,也未必可以開演唱會。每行一步都要三思而行,所以我對今次演唱會是興奮多於緊張,感覺很神奇。」

下月開騷的Stephanie,透露屆時會唱盡個人的經典歌曲。(IG圖片)

Stephanie明年將迎來入行20周年,多年來她有不少經典歌曲,如《紅綠燈》、《東京百貨》及《一事無成》等,陪伴著樂迷成長。提到如今香港樂壇有一番新景象,再次掀起追星熱潮,她開心道︰「看到樂壇再次熱鬧起來,我戥新一代歌手開心!當新人的壓力不小,有成績當然好;但也可能花了很多努力,成績依然未如理想,這時候心情絕對難受。我覺得身處不同階段,就有不同著力的地方,希望觀眾多多支持他們(新人),亦繼續支持我們,這才是健康的發展。」現年37歲的她面對著新一代,笑稱已努力保養,奈何不能對抗歲月,「唯一希望,是自己的心態能夠跟數字(年齡)走反方向路線。」

《多喝水》在今年初的叱咤頒獎禮獲得專業推介第四位。(IG圖片)

學習禪柔獲益良多

37歲的Stephanie保養得宜,樣貌身材絕對比真實年齡後生。(IG圖片)

疫情打亂一切計劃,但Stephanie在停工的日子,反而有機會學習一直深感興趣的禪柔運動,令她獲益良多。「有時你以為是失去,說不定是老天爺另有禮物給你。別老是計算得失,當下有甚麼就是甚麼,這是每個人的功課,選擇自己人生的重點。很多時候不是你說要解決就能解決,先做好自己;既然改變不到環境,就嘗試調節自己的心態和心情,go with the flow(隨遇而安),好好過自己的每一天,你希望發生的事就會出現。」

另一邊廂,Stephanie日前接受TVB娛樂新聞台《Star Talk》訪問,被問是否計劃明年進軍紅館?她說︰「自己唔係一個好進取嘅歌手,同埋依家好多嘢都預計唔到,自己惟有盡力畀心機去做好每一件事,其他嘢就交畀個天,迎接機會嘅來臨。」