疫情下停工另有得著 鄭融隨遇而安看淡得失

【晴報專訊】相隔九年，鄭融（Stephanie）將於下月16日假麥花臣場館舉行個人演唱會《TRUTH AND DARE》。新冠肺炎疫情至今已兩年多，不少藝人的工作一度停滯不前，Stephanie亦不例外；不過，她坦言在疫情期間，心境得以平靜下來，反而有另一番得著及體會，懂得抱著隨遇而安的心態，將一切視作收穫和寶貴經歷。

去年，鄭融以一曲《多喝水》成為逆市奇葩，為充斥負面情緒的社會帶來安慰，歌曲在今年初的各大樂壇頒獎禮，均獲得不俗的成績。下月開騷的Stephanie，談及演唱會名字《TRUTH AND DARE》的由來，她解釋︰「『Truth Or Dare（真心話大冒險）』這遊戲很好玩、很刺激，而我的歌曲有狂熱澎湃的快歌，亦有與自己內心深處對話的慢歌，演唱會就是要包羅萬有，所以用『Truth And Dare』包含這一切。」

面對疫情，Stephanie積極學習平衡工作與生活。

為樂壇追星熱潮感高興

自疫情以來，眾多演唱會及娛樂活動大受影響，演藝圈不少台前幕後都手停口停，面臨失業。今次得以開騷，Stephanie大感期待︰「疫情令我思考，如何在生活上取得平衡？沒有疫情時，大家的重點都放在工作上，只會想著如何做得更多，但當不能控制外在環境時，就只能夠隨遇而安。疫情下，唱片公司擔心出新歌未能配合宣傳，就算（歌曲）有成績，也未必可以開演唱會。每行一步都要三思而行，所以我對今次演唱會是興奮多於緊張，感覺很神奇。」

下月開騷的Stephanie，透露屆時會唱盡個人的經典歌曲。（IG圖片）

Stephanie明年將迎來入行20周年，多年來她有不少經典歌曲，如《紅綠燈》、《東京百貨》及《一事無成》等，陪伴著樂迷成長。提到如今香港樂壇有一番新景象，再次掀起追星熱潮，她開心道︰「看到樂壇再次熱鬧起來，我戥新一代歌手開心！當新人的壓力不小，有成績當然好；但也可能花了很多努力，成績依然未如理想，這時候心情絕對難受。我覺得身處不同階段，就有不同著力的地方，希望觀眾多多支持他們（新人），亦繼續支持我們，這才是健康的發展。」現年37歲的她面對著新一代，笑稱已努力保養，奈何不能對抗歲月，「唯一希望，是自己的心態能夠跟數字（年齡）走反方向路線。」

《多喝水》在今年初的叱咤頒獎禮獲得專業推介第四位。（IG圖片）

學習禪柔獲益良多

37歲的Stephanie保養得宜，樣貌身材絕對比真實年齡後生。（IG圖片）

疫情打亂一切計劃，但Stephanie在停工的日子，反而有機會學習一直深感興趣的禪柔運動，令她獲益良多。「有時你以為是失去，說不定是老天爺另有禮物給你。別老是計算得失，當下有甚麼就是甚麼，這是每個人的功課，選擇自己人生的重點。很多時候不是你說要解決就能解決，先做好自己；既然改變不到環境，就嘗試調節自己的心態和心情，go with the flow（隨遇而安），好好過自己的每一天，你希望發生的事就會出現。」

另一邊廂，Stephanie日前接受TVB娛樂新聞台《Star Talk》訪問，被問是否計劃明年進軍紅館？她說︰「自己唔係一個好進取嘅歌手，同埋依家好多嘢都預計唔到，自己惟有盡力畀心機去做好每一件事，其他嘢就交畀個天，迎接機會嘅來臨。」